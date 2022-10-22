أمين سر التحالف الوطني: ندعم 600 ألف أسرة شهريا.. ولدينا قاعدة بيانات بالأسر الأكثر احتياجا

قالت الدكتورة نهى طلعت عبدالقوي، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أعد قاعدة بيانات خاصة بالأسر الأكثر فقرا والأشد احتياجا، ويقدم دعما لـ600 ألف أسرة شهريا بعد توجيه الرئيس بزيادة مليون أسرة تحت مظلة الحماية الاجتماعية، وصدور التكليف للحكومة ومعها التحالف الوطني للعمل بهذا الشأن.

دعم الأسر الأكثر احتياجا

وأضافت أمين سر التحالف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجتمع المدني بمنظماته شريك أساسي في نجاح خطة الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجا وبرامج الحماية الاجتماعية، وخاصة بعد توجيه الرئيس بإطلاق برنامج الحماية الاستثنائية.

المجتمع المدني شريك في خطة الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجا

وأوضحت أن منظمات المجتمع المدني شاركت في خطة الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجا وبرامج الحماية الاجتماعية، من خلال توقيع بروتوكول التعاون بين التحالف ووزارة التضامن الذي جاء مؤخرا على هامش فاعليات مؤتمر الوزراء الذي عقد في مدينة العلمين الجديدة، بهدف البدء في تنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي كلف بها الرئيس، مؤكدة أن التحالف شارك بشكل أساسي وواضح في تنفيذ خطة الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجا بعدد من الحزم والإجراءات.