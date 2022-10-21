رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

التحالف الوطني للعمل الأهلي ينظم مؤتمرا لمناقشات القضايا ذات الأولوية

كتب:

شريف سليمان
02:25 م | الجمعة 21 أكتوبر 2022
التحالف الوطني

التحالف الوطني

يأتي مؤتمر الحوار الوطني والتعاونيات بمعهد التعاون في القاهرة، استمرارا للحملة التفاعلية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وضمن الجولات التي يقوم بها التحالف في محافظات الجمهورية.

شارك المواطنون من الفئات كافة لطرح ومناقشات القضايا والأمور ذات الأولوية، وسيتم رفع طلباتهم ورؤيتهم لمجلس أمناء الحوار الوطني.

ويعبر اللقاء عن مدى حرص إدارة الحوار الوطني على سماع أكبر عدد من المواطنين، ونقل الحوار إلى المستوى الجماهيري، وتناول القضايا الملحة والتي في معظمها تقع ضمن المحاور الثلاثة للحوار، سواء السياسي، الاجتماعي، أو الاقتصادي.

وجرى فتح باب النقاش مع الحضور للخروج برؤى ومقترحات، وهذا بدوره سوف يؤدي إلى ثراء مخرجات الحوار الوطني.

اقرأ المزيد:

التحالف الوطني للعمل الأهلي ينظم معرض أثاث بالمجان في كفر صقر

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.. 24 جمعية ومؤسسة في خدمة المجتمع

التحالف الوطني للعمل الأهلي: 14 مليون جنيه لسداد مصروفات 40 ألف طالب

التحالف الوطني للعمل الأهلي يدعم 107 آلاف أسرة بـ56 مليون جنيه

التحالف الوطني للعمل الأهلي ينظم معارض ملابس مجانية بالقرى الأكثر احتياجا

التحالف الوطني للعمل الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع التضامن لدعم 420 ألف أسرة

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ينظم قافلة شاملة بسوهاج
بقلم شريف سليمان