التحالف الوطني للعمل الأهلي ينظم مؤتمرا لمناقشات القضايا ذات الأولوية

يأتي مؤتمر الحوار الوطني والتعاونيات بمعهد التعاون في القاهرة، استمرارا للحملة التفاعلية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وضمن الجولات التي يقوم بها التحالف في محافظات الجمهورية.

شارك المواطنون من الفئات كافة لطرح ومناقشات القضايا والأمور ذات الأولوية، وسيتم رفع طلباتهم ورؤيتهم لمجلس أمناء الحوار الوطني.

ويعبر اللقاء عن مدى حرص إدارة الحوار الوطني على سماع أكبر عدد من المواطنين، ونقل الحوار إلى المستوى الجماهيري، وتناول القضايا الملحة والتي في معظمها تقع ضمن المحاور الثلاثة للحوار، سواء السياسي، الاجتماعي، أو الاقتصادي.

وجرى فتح باب النقاش مع الحضور للخروج برؤى ومقترحات، وهذا بدوره سوف يؤدي إلى ثراء مخرجات الحوار الوطني.