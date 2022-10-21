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التحالف الوطني للعمل الأهلي ينظم معرض أثاث بالمجان في كفر صقر

كتب:

شريف سليمان
02:13 م | الجمعة 21 أكتوبر 2022
التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي

التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي

يستمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم الفئات الأولى بالرعاية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونظمت «الأورمان» معرضا للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بالمجان، لتستفيد به الأسر الأكثر احتياجا بعدة قرى في مركز كفر صقر في محافظة الشرقية.

ووقع الاختيار على الأسر المستفيدة من خلال عدة معايير، منها المستوى المادي والمعيشي للأسر المستحقة، فضلا عن معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

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