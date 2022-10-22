«إرادة جيل»: الرئيس السيسي مهتم بالاقتصاد وملف المياه بشدة

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية ويضم 42 حزبا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بشكل غير عادي بالحياة الاقتصادية وملف المياه، حيث إن الرئيس ومع دعوته للحوار الوطني فكان المحور الاقتصادي من أهم المحاور التي تشغل بال الجميع.

مطر: مصر هي جزء مهم من العالم

وأضاف «مطر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الدولة المصرية تواجه مشكلة يعاني منها كل دول العالم، وذلك بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا حتى ظهرت الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي سببت أزمة اقتصادية كبرى في كل الدول، ومصر هي جزء مهم من العالم.

واستطرد: «فيه اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية على المحور الاقتصادي والمؤتمر الاقتصادي، وذلك لأن الاقتصاد هو عجلة تقدم لكل شيء، ومحدش هيقدر يتحرك إلا بالنمو الاقتصادي والاهتمام بالدخل وزيادته للمواطن، ما سينعكس على قدرته في الشراء والاطمئنان على حياته وعلى الغد، والمؤتمر الاقتصادي توقيته مهم وحدث مهم للحياة الاقتصادية في مصر اللي الصناعة أهم طرف فيها».

حزب الجيل: الدولة المصرية تعيش حالة سياسية غير مسبوقة

من جانبه، أوضح النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن الدولة المصرية تعيش حالة سياسية غير مسبوقة، حيث إن هذا الحراك الواسع في الحياة السياسية والاقتصادية لم يحدث في مصر منذ عقود طويلة، حيث إن عقد المؤتمر الاقتصادي غدا، سيشهد حضور رؤساء الأحزاب والخبراء المتخصصين والحكومة، سيتبعه الحوار الوطني ما ينبئ بأن الأيام المقبلة ستحمل رؤية جديدة لمصر سياسيا وتنفيذيا.

الشهابي: المؤتمر الاقتصادي سيضع حلولا للمشكلات الطارئة

وتابع: «المؤتمر الاقتصادي اللي دعا إليه الرئيس يؤكد أنه لا بد من وجود حلول عاجلة للمشكلات الاقتصادية الطارئة، والمؤتمر بكرة تشاركي بين الحكومة التنفيذية ورجال الأعمال والمستثمرين والقطاع الخاص والأكاديميين، ومصر بكل خبرائها ومكونتها مدعوة لمعرفة وجهة نظرها للتحديات التي تقابل الدولة المصرية نتيجة الأزمات العالمية التي لم يصمد أمامها كبار اقتصاديات العالم».