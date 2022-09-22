مصايف الإسكندرية توقف نظام الحجز الإلكتروني للمصطافين.. تعرف على السبب

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية اليوم الخميس، عن وقف نظام الحجز الإلكتروني لشواطئ المحافظة على موقع الإدارة رسميًا، موضحة أنه يتم تسكين الرواد بالصفوف الأولى بأسبقية الوصول للشواطئ .

وبحسب بيان صادر عن الإدارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،: «نظرا لانخفاض نسب الإشغال على الشواطئ قد حددت محافظة الإسكندرية أوقاتًا لزيارة الشاطئ من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 2 صباحا.

رفع الراية الخضراء بالقطاع الشرقي والصفراء بالقطاع الغربي

وأشارت الإدارة إلى إمكانية نزول المياه بعد استقرار شواطئ القطاع الشرقي وتم رفع «الراية الخضراء» أما شواطئ القطاع الغربي تم رفع الراية الصفراء، ما يعني إمكانية نزول المياه مع الأخذ في الاعتبار تعليمات فرق الإنقاذ لسلامة المصطافين.

انخفاض نسب الإشغال بشواطئ الإسكندرية

وشهدت نسب الإشغال بمصايف الإسكندرية، انخفاضًا عن الفترة الماضية ومتاح لأي شخص الوصول إلى الشاطئ والاستمتاع بيومه بعيدا عن الزحام مع الأخذ في الاعتبار عدم الخروج من الشواطئ لملابس البحر لمنع التعرض لأي مسائلة قانونية.