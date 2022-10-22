اقرأ غدا في «الوطن»: المؤتمر الاقتصادي «حوار.. بناء.. عمل»
كتب:
شريف سليمان
08:05 م | السبت 22 أكتوبر 2022
عدد الغد من «الوطن»
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الأحد 23 أكتوبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
الصفحة الأولى
- المؤتمر الاقتصادي «حوار.. بناء.. عمل»
- السيسي يوجه باستمرار جهود حوكمة استخدام مياه النيل
-«المالية»: بقاء تصنيف مصر الائمتاني عند «b» يعكس الثقة في الاقتصاد
-«القاهرة الإخبارية».. درع إعلامي عربي
-80 حزبا سياسيا يحجزون مقاعدهم في المؤتمر ويطرحون رؤيتهم لمستقبل الاقتصاد
-رئيس «خطة النواب»: تعديل قوانين الضرائب الأولية
-مجتمع الأعمال: ننتظر آليات عملية لجذب الاستثمارات
- خبراء يشيدون بتثبيت أسعار الوقود: «السيسي» يراعي البعد الاجتماعي للمواطن
-بريطانيا: قلق في القطاع المصرفي من زيادة الديون المتعثرة
-200 مليار يورو لحماية الشركات والأسر من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة في ألمانيا
الصفحة الثانية
-إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة «تدريب العمالة المصرية»
-«حياة كريمة» و«الصحة» تطلقان 51 قافلة طبية بقرى المبادرة حتى نهاية أكتوبر
-«البيئة»: إطلاق مبادرة لتنظيف شرم الشيخ برا وبحرا
-تدريب الكوادر الطبية المشاركة في «قمة المناخ»
-«التعليم العالي»: لا تغيير في مدة الدراسة بـ«الجامعات والمعاهد»
-«التضامن»: كشف مخدرات على 2246 «سائق مدرسي» خلال 3 أسابيع
-مصر تفوز بكأس العالم للأطفال «الأولى بالرعاية»
-3 مباريات قوية في الجولة الثانية للدوري الممتاز: الأهلي ضد أسوان
الصفحة الثالثة
-المؤتمر الاقتصادي.. دستور «بناء الجمهورية الجديدة»
-توجيه رئاسي للحكومة بالرد على أسئلة «المشاركين في الحوار الوطني».. وطرحها بالمؤتمر الاقتصادي
الصفحة الرابعة
-مناقشات اليوم الأول: بحث سياسات لتحقيق نمو اقتصادي وتوزيع عادل لثماره
-رئيس «خطة النواب»: تعديل قوانين الضرائب والإنفاق الحكومي ضرورة خلال الفترة المقبلة
الصفحة الخامسة
-خبراء اقتصاد: الصناعة واستغلال الموارد الطبيعيىة طريق إنعاش الاقتصاد
-عضو «غرفة القاهرة»: الأولوية لوقف تحميل المواطن زيادة الأسعار.. وحل التضخم بالتوعية والإنتاج
-أشرف خضر: المؤتمر الاقتصادي و«COP 27» يحسنان الصورة الذهنية لدى المستثمرين
الصفحة السادسة
-مجتمع الأعمال: ننتظر آليات لدعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات
-«البهى»: يحمل رسائل إيجابية للقطاع الخاص.. و«العادلي»: يكتسب أهميته من توقيته
«كمال»: الاهتمام بالصناعة بداية الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة
-رئيس «مشروعات النواب»: قادرون على تجاوز تحديات النهوض بالصناعة
-«أنيس»: المؤتمر دعوة لمشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في النشاط الاقتصادي
-خبير اقتصادي: التوقيت يمنحه ميزة دولية وأتوقع نجاحا في جذب الاستثمارات
الصفحة السابعة
-أحزاب سياسية: البداية بالمشروعات الصغيرة.. ودعم أكبر للإنتاج
-ممثلو الأحزاب: الحوار حول قضايا الاقتصاد «أمن قومي».. وزيادة الإنتاج الحل الناجز لعجز الموازنة
- «الشهابى»: مصر بحاجة إلى توفير عملة صعبة من مستلزمات الإنتاج
- مقررو «المحور الاقتصادي»: «الحوار الوطني» و«المؤتمر» يكملان بعضهما لمصلحة الوطن
-«ديمترى»: نطمح إلى ترجمة المناقشات لحلول عملية.. و«خليل»: تشجيع الاستثمار المحلي يسهم في زيادة الإنتاج
-«محسب»: المؤتمر يتولى صياغة فلسفة جديدة للتعامل مع تداعيات الأزمات العالمية
-عصام خليل: ننتظر دورا بارزا للأحزاب السياسية في المؤتمر
-رئيس «المصريين الأحرار»: تنوع المشاركة يرسخ مبدأ «مصر تتسع للجميع»
الصفحة الثامنة
-برلمانيون: «المتحدة» حققت حلم وجود قناة إخبارية إقليمية ودولية لتصل رسالتنا إلى العالم
- «البدري»: سيكون لها دورها التنافسي.. و«مطر»: ستمد البث إلى السوشيال ميديا لتوسعة جمهور المشاهدين
-تامر عبدالقادر: القناة الوليدة ستواجه محاولات طمس الهوية وفوضى الانفتاح التكنولوجي وتعيد التوازن للمشهد الإعلامي
-عضو «إعلام النواب»: «القاهرة الإخبارية» ستحمي المنطقة العربية من «حروب الشائعات».. وإعلام «المتحدة» الأكثر تطورا
-مهرجان الموسيقى العربية يتصدر التريند في دورته الـ31.. ومديرة المهرجان: شكرا للشركة المتحدة لأنها شريكة نجاح