اقرأ غدا في «الوطن»: المؤتمر الاقتصادي «حوار.. بناء.. عمل»

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الأحد 23 أكتوبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى

- المؤتمر الاقتصادي «حوار.. بناء.. عمل»

- السيسي يوجه باستمرار جهود حوكمة استخدام مياه النيل

-«المالية»: بقاء تصنيف مصر الائمتاني عند «b» يعكس الثقة في الاقتصاد

-«القاهرة الإخبارية».. درع إعلامي عربي

-80 حزبا سياسيا يحجزون مقاعدهم في المؤتمر ويطرحون رؤيتهم لمستقبل الاقتصاد

-رئيس «خطة النواب»: تعديل قوانين الضرائب الأولية

-مجتمع الأعمال: ننتظر آليات عملية لجذب الاستثمارات

- خبراء يشيدون بتثبيت أسعار الوقود: «السيسي» يراعي البعد الاجتماعي للمواطن

-بريطانيا: قلق في القطاع المصرفي من زيادة الديون المتعثرة

-200 مليار يورو لحماية الشركات والأسر من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة في ألمانيا

الصفحة الثانية

-إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة «تدريب العمالة المصرية»

-«حياة كريمة» و«الصحة» تطلقان 51 قافلة طبية بقرى المبادرة حتى نهاية أكتوبر

-«البيئة»: إطلاق مبادرة لتنظيف شرم الشيخ برا وبحرا

-تدريب الكوادر الطبية المشاركة في «قمة المناخ»

-«التعليم العالي»: لا تغيير في مدة الدراسة بـ«الجامعات والمعاهد»

-«التضامن»: كشف مخدرات على 2246 «سائق مدرسي» خلال 3 أسابيع

-مصر تفوز بكأس العالم للأطفال «الأولى بالرعاية»

-3 مباريات قوية في الجولة الثانية للدوري الممتاز: الأهلي ضد أسوان

الصفحة الثالثة

-المؤتمر الاقتصادي.. دستور «بناء الجمهورية الجديدة»

-توجيه رئاسي للحكومة بالرد على أسئلة «المشاركين في الحوار الوطني».. وطرحها بالمؤتمر الاقتصادي

الصفحة الرابعة

-مناقشات اليوم الأول: بحث سياسات لتحقيق نمو اقتصادي وتوزيع عادل لثماره

-رئيس «خطة النواب»: تعديل قوانين الضرائب والإنفاق الحكومي ضرورة خلال الفترة المقبلة

الصفحة الخامسة

-خبراء اقتصاد: الصناعة واستغلال الموارد الطبيعيىة طريق إنعاش الاقتصاد

-عضو «غرفة القاهرة»: الأولوية لوقف تحميل المواطن زيادة الأسعار.. وحل التضخم بالتوعية والإنتاج

-أشرف خضر: المؤتمر الاقتصادي و«COP 27» يحسنان الصورة الذهنية لدى المستثمرين

الصفحة السادسة

-مجتمع الأعمال: ننتظر آليات لدعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات

-«البهى»: يحمل رسائل إيجابية للقطاع الخاص.. و«العادلي»: يكتسب أهميته من توقيته

«كمال»: الاهتمام بالصناعة بداية الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة

-رئيس «مشروعات النواب»: قادرون على تجاوز تحديات النهوض بالصناعة

-«أنيس»: المؤتمر دعوة لمشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في النشاط الاقتصادي

-خبير اقتصادي: التوقيت يمنحه ميزة دولية وأتوقع نجاحا في جذب الاستثمارات

الصفحة السابعة

-أحزاب سياسية: البداية بالمشروعات الصغيرة.. ودعم أكبر للإنتاج

-ممثلو الأحزاب: الحوار حول قضايا الاقتصاد «أمن قومي».. وزيادة الإنتاج الحل الناجز لعجز الموازنة

- «الشهابى»: مصر بحاجة إلى توفير عملة صعبة من مستلزمات الإنتاج

- مقررو «المحور الاقتصادي»: «الحوار الوطني» و«المؤتمر» يكملان بعضهما لمصلحة الوطن

-«ديمترى»: نطمح إلى ترجمة المناقشات لحلول عملية.. و«خليل»: تشجيع الاستثمار المحلي يسهم في زيادة الإنتاج

-«محسب»: المؤتمر يتولى صياغة فلسفة جديدة للتعامل مع تداعيات الأزمات العالمية

-عصام خليل: ننتظر دورا بارزا للأحزاب السياسية في المؤتمر

-رئيس «المصريين الأحرار»: تنوع المشاركة يرسخ مبدأ «مصر تتسع للجميع»

الصفحة الثامنة

-برلمانيون: «المتحدة» حققت حلم وجود قناة إخبارية إقليمية ودولية لتصل رسالتنا إلى العالم

- «البدري»: سيكون لها دورها التنافسي.. و«مطر»: ستمد البث إلى السوشيال ميديا لتوسعة جمهور المشاهدين

-تامر عبدالقادر: القناة الوليدة ستواجه محاولات طمس الهوية وفوضى الانفتاح التكنولوجي وتعيد التوازن للمشهد الإعلامي

-عضو «إعلام النواب»: «القاهرة الإخبارية» ستحمي المنطقة العربية من «حروب الشائعات».. وإعلام «المتحدة» الأكثر تطورا

-مهرجان الموسيقى العربية يتصدر التريند في دورته الـ31.. ومديرة المهرجان: شكرا للشركة المتحدة لأنها شريكة نجاح