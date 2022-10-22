«ابدأ»: نسعى لدعم الصناعات المصرية وتقليل الاستيراد.. وعرضنا الخطة على الرئيس

قال المهندس خالد حسن، عضو المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة ابدأ، إن المبادرة انطلقت بعد تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي لشباب البرنامج الرئاسي بالعمل على وضع مبادرة وطنية من شأنها إحداث تكامل بين جهود الدولة، ولدعم الصناعات المصرية من أجل تقليل الاستيراد، بالتعاون مع القطاع الخاص وجهات الدولة المعنية.

حسن: المبادرة كوَّنت مجموعات عمل ووضعت خطة واستراتيجية عامة

وأضاف «حسن»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المبادرة كوَّنت مجموعات عمل ووضعت خطة واستراتيجية عامة للمبادرة، وتم عرض الخطة على الرئيس السيسي لأكثر من مرة حتى تم الوصول للشكل الحالي للمبادرة.

حسن: المبادرة لها 3 أهداف رئيسية

واستطرد: «المبادرة لها 3 أهداف رئيسية، هو تقليل الفجوة الاستيرادية وتوطين الصناعات الحديثة وتوفير فرص العمل، وبنحقق الأهداف بتاعتنا من خلال محور المشروعات الكبرى ومحور دعم الصناعة ومحور التدريب والبحث والتدريب».

وأوضح أن العامل البشري أحد أهم المحاور الموجودة في سلسلة الصناعة بشكل عام، وللمبادرة فلسفة مختلفة في محور التدريب تقوم على بناء الإنسان قبل تدريبه على الشكل الفني، والجزء التدريبي يشمل شق خاص بمهارات الفنيين، مع إعطائهم شقا توعويا خاصا بالرياضة وأهميتها وكيف يهتم بصحته من أجل مكافحة الإدمان.

وأكد أن المبادرة اختارت حاليا عددا من الشباب الموجودين بمحافظة سوهاج بالتعاون مع المحافظة والإنتاج الحربي والمؤسسة بهدف تدريب الملتحقين بالمبادرة بشكل كامل على بعض الحرف المختلفة، كتصليح الأجهزة المنزلية واللحام وأعمال الألوميتال والمهن الحرفية الأخرى، بخلاف التوعية التثقيفية للعمالة من أجل تقديم خدمة جيدة في المناطق المختلفة.