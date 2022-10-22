حزب «الإصلاح والنهضة» عن تثبيت سعر البنزين: القيادة السياسية تقدر ظروف المواطن

علّق الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس حزب «الإصلاح والنهضة»، على قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، اليوم، بتثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية، موضحًا: «نثمن قرار اللجنة، الذي جاء للتخفيف عن كاهل المواطن، في ظل الأزمة العالمية من حيث ارتفاع سعر الطاقة وسعر الدولار».

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «أسعار الطاقة في العالم ارتفعت بشكل كبير، كما ارتفع سعر البترول، وبالتالي فإن التثبيت في هذه المرحلة يدل على إحساس بالمواطن وتخفيف الأعباء عنه، في ظل الأزمة الراهنة».

أهمية الاهتمام بالجانب الاجتماعي في القرارات الاقتصادية

وتابع رئيس حزب «الإصلاح والنهضة»، بأن الاهتمام بالجانب الاجتماعي في القرارات الاقتصادية أمر لا غنى عنه، خاصة في ظل تقدير القيادة السياسية المصرية للوضع الذي يمر به المواطن في هذه المرحلة، مشددا على أن قرار التثبيت جاء في موعده.

وأكد أن البلاد تشهد إصلاحات كثيرة مثل الإصلاحات الهيكلية التي تعتبر صعبة: «يجب أن نفهم أننا نبني بلدا على أركان اقتصادية ساعدتنا على التعامل مع أزمتين كبيرتين، وهما جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية».

قوة الاقتصاد المصري

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري استطاع أن يتعامل مع الأزمتين: «المواطن لا يشعر بتبعات الأزمتين، فكل المنتجات موجودة ويجب أن نعترف أيضا بصعوبة الوضع عالميا، وهناك حركة دؤوبة من الحكومة في كل الميادين، ومن ثم فنحن في حاجة إلى البحث عن مصادر طاقة بديلة مثلما يحدث في أسوان وغيرها».