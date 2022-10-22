رئيس الوحدة المحلية بـ«نوى» يكشف تفاصيل مشروعات «حياة كريمة»
كتب:
يارا أشرف
08:29 م | السبت 22 أكتوبر 2022
أحمد رزق، رئيس الوحدة المحلية بقرية نوى في مركز شبين القناطر
قال أحمد رزق، رئيس الوحدة المحلية بقرية نوى في مركز شبين القناطر، إن حياة كريمة تعمل على استغلال الأراضي بمحافظة القليوبية عن طريق إنشاء المشروعات المهمة التي يحتاجها المواطنون بقرية نوى بشبين القناطر، وذلك بهدف عدم إهدار مكتسبات الدولة.
وأضاف «رزق»، خلال حواره عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه تم إنشاء مشروعات حياة كريمة على مساحة تبلغ فدانا و4 أو 6 قراريط بقرية نوى بشبين القناطر، مشيرًا إلى أن المنشآت تشمل مجمعا خدميا يضم 8 وزارات خدمية بداخله، علاوة على الوحدة الزراعية والوحدة البيطرية، فضلًا عن المركز الطبي ومحطة تحلية المياه.
وتابع، أنه جرى إنشاء مجمع تكنولوجي تابع لـ8 وزارات رئيسية، ويمثل نموذج محاكاة من طراز فريد لمجمع التحرير، لافتًا إلى مبادرة حياة كريمة طوَّرت الخدمات المقدمة من خلال دعم البنية التحتية والشبكات وغيرها.
وأشار رئيس الوحدة المحلية بقرية نوى شبين القناطر، إلى أن المجمع الخدمي يشمل الوحدة المحلية بكل خدماتها التي تقدمها للمواطنين، والسجل المدني التابع لوزارة العدل وهيئة البريد، بالإضافة إلى الشؤون الاجتماعية لوزارة التضامن والشهر العقاري والتموين.
تقليل التكاليف على المواطنين
وأكد «رزق» أن المجمع يقدم أكثر من خدمة لتقليل التكاليف على المواطنين، إلى جانب الوقت والمجهود، حيث إن السجل المدني والشهر العقاري كانت خدمات بعيدة عن قرية نوى بشبين القناطر، وكان يستغرق المواطن مدة لا تقل عن نصف ساعة للذهاب إليهما قديمًا، لذلك جاءت تلك الخدمات في المجمع الخدمي تيسيرًا على المواطنين.
تطوير منظومة الشهر العقاري
وأوضح «رزق» أن مبادرة حياة كريمة طوَّرت منظومة الشهر العقاري من خلال دعم الشبكات للتأكد من وصول الخدمة إلى كل مكان في أقل وقت وتكاليف لكل المواطنين.