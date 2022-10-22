رئيس الوحدة المحلية بـ«نوى» يكشف تفاصيل مشروعات «حياة كريمة»

قال أحمد رزق، رئيس الوحدة المحلية بقرية نوى في مركز شبين القناطر، إن حياة كريمة ‏تعمل على استغلال الأراضي بمحافظة القليوبية عن طريق إنشاء المشروعات ‏المهمة التي يحتاجها المواطنون بقرية نوى بشبين القناطر، وذلك بهدف عدم إهدار ‏مكتسبات الدولة.‏

وأضاف «رزق»، خلال حواره عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه تم إنشاء ‏مشروعات حياة كريمة على مساحة تبلغ فدانا و4 أو 6 قراريط بقرية نوى بشبين ‏القناطر، مشيرًا إلى أن المنشآت تشمل مجمعا خدميا يضم 8 وزارات خدمية ‏بداخله، علاوة على الوحدة الزراعية والوحدة البيطرية، فضلًا عن المركز الطبي ‏ومحطة تحلية المياه‎.‎

وتابع، أنه جرى إنشاء مجمع تكنولوجي تابع لـ8 وزارات رئيسية، ويمثل نموذج ‏محاكاة من طراز فريد لمجمع التحرير، لافتًا إلى مبادرة حياة كريمة طوَّرت ‏الخدمات المقدمة من خلال دعم البنية التحتية والشبكات وغيرها. ‏

وأشار رئيس الوحدة المحلية بقرية نوى شبين القناطر، إلى أن المجمع الخدمي ‏يشمل الوحدة المحلية بكل خدماتها التي تقدمها للمواطنين، والسجل المدني التابع ‏لوزارة العدل وهيئة البريد، بالإضافة إلى الشؤون الاجتماعية لوزارة التضامن ‏والشهر العقاري والتموين. ‏

تقليل التكاليف على المواطنين

وأكد «رزق» أن المجمع يقدم أكثر من خدمة لتقليل التكاليف على المواطنين، إلى ‏جانب الوقت والمجهود، حيث إن السجل المدني والشهر العقاري كانت خدمات ‏بعيدة عن قرية نوى بشبين القناطر، وكان يستغرق المواطن مدة لا تقل عن نصف ‏ساعة للذهاب إليهما قديمًا، لذلك جاءت تلك الخدمات في المجمع الخدمي تيسيرًا ‏على المواطنين‎.‎

تطوير منظومة الشهر العقاري

وأوضح «رزق» أن مبادرة حياة كريمة طوَّرت منظومة الشهر العقاري من خلال ‏دعم الشبكات للتأكد من وصول الخدمة إلى كل مكان في أقل وقت وتكاليف لكل ‏المواطنين.‏