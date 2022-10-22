«حياة كريمة»: إنشاء 1616 مشروعا بتكلفة 12 مليار جنيه في بني سويف

قال محمد علي جبر، منسق عام حياة كريمة في محافظة بني سويف، إنه جرى العمل على تحديد أولويات واحتياجات المواطنين في قرى محافظة بني سويف بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإدخال المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة، من خلال اللقاءات الجماهيرية بالمواطنين لمعرفة وتحديد أولوياتهم.

وأضاف «جبر»، خلال حواره عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنه جرى استهداف 66 قرية بمركزين في محافظة بني سويف، علاوة على 218 تابعا، إذ جرى إنشاء 1616 مشروعا بتكلفة تقديرية 12 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المواطنين تعاونوا مع الدولة من خلال المشاركة المجتمعية بالتبرع بالأراضي، فضلا عن المتابعة مع المقاولين وإزالة المعوقات التي تواجههم.

وتابع في محافظة بني سويف، أن حياة كريمة استهدفت البنية الأساسية والتحتية في محافظة بني سويف، من خلال تطوير شبكة الصرف الصحي، فضلا عن رفع كفاءة محطات الرفع وإنشاء محطات معالجة، ومد وتدعيم الشبكات القديمة، مشيرًا إلى أن كل المشروعات تمت في فترة زمنية وجيزة للغاية كانت من المفترض أن تستغرق من 10 إلى 15 عاما.

تطوير قطاع الكهرباء

وأوضح منسق عام حياة كريمة ببني سويف، أن مبادرة حياة كريمة في محافظة بني سويف عملت على تطوير الكهرباء من خلال مد الكابلات في الأراضي إلى جانب مد الشبكات لدخول الغاز الطبيعي في القرى بدلا من الاعتماد على الأنابيب من المخازن، مشيرًا إلى أن القرية الواحدة يجري مد الغاز بها في نحو شهرين.

وأشار إلى أن هناك عده قرى دخل فيها المياه والغاز والكهرباء والاتصالات، فضلاً عن النت فائق السرعة، وتأهيل الطرق التي تربط القرى ببعضها.

محور بناء الإنسان

وذكر جبر، أن حياه كريمة اهتمت بمحور بناء الإنسان عن طريق تجديد وإحلال الوحدات الصحية، وإنشاء مراكز طبية متنوعة طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل، إلى جانب رفع كفاءة مراكز الشباب وإنشاء الجديد منها في القرى البعيدة.

وفي مجال التعليم، أكد انخفاض كثافة الفصول من 65 و75 إلى 35 طالبا، وذلك بعد الانتهاء من إنشاء 60 مدرسة بمعدل 762 فصلا بنسبة 100%، ودخولها حيز الدراسة العام الماضي.