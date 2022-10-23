مؤسس مشروع شمسنا: «ركزنا على البيوت اللي معندهاش سخانات مياه»

قالت سارة موسى، مؤسس «مشروع شمسنا»، إن مبادرة شمسنا تسعى إلى تصميم وتصنيع سخانات مياه شمسية ويتم بيعها بأسعار معقولة للمنازل التي تحتاج مثل تلك الخدمات، «إحنا بنركز تحديدا على البيوت اللي معندهاش سخانات مياه حديثة ويستخدموا طرق بدائية لتسخين المياه».

موسى: المبادرة تسعى لحل مشكلات البيئة والفقر والنمو الاقتصادي

وأضافت «موسي»، خلال مداخلة لها عبر زووم ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المبادرة ملتزمة بإيجاد حلول محلية للمشكلات التي يعانيها كافة دول العالم، حيث تعمل المبادرة لحل العديد من المشكلات منها البيئة والفقر والصحة والنمو الاقتصادي.

موسى: الكهرباء الشمسية بتوفر في تكاليف المنزل

واستطردت: «إحنا بنحاول نحل كذا مشكلة من خلال مشروع واحد مقدم للمواطنين، وده بيقصر في زمن حل المشكلات اللي العالم بيواجهها، والمبادرة هتوفر في التكاليف خصوصا في الحالة الاقتصادية الحالية وزيادة أسعار الكهرباء، والكهرباء الشمسية بتوفر في تكاليف المنزل».

وأوضحت أن المبادرة تعمل في مناطق لم تسمع من قبل على السخانات الشمسية قط، وهو الأمر الذي يستغرق وقتا طويلا لإعلام الناس مدى فوائد مثل هذا المشروع مع استبيان طريقة عمل السخان، «لما الناس بتشوف على أرض الواقع وبنوريهم بيوت بتستخدم السخان ده ومبسوطة بيه بنلاقي استجابه تجاه المشروع».

وتابعت: «المشروع طلع من المشكلة نفسها، وده بسبب مشاركتي في مشاريع تطوعية في مناطق بالقاهرة تحديدا الدرب الأحمر، ولاحظت أن فيه بيوت كتيرة وعائلات بتستخدم أنابيب الغاز أو المحروقات لتسخين المياه بشكل يومي، وده اللي دفعني وفريقي لابتكار هذا المنتج».