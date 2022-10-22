إحالة أوراق سائق اعتدى على ابنة شقيقته بالإسكندرية إلى المفتي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، بإحالة أوراق «م.ع.ا» سائق، إلى مفتي الجمهورية، وذلك لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بتهمة الاعتداء على ابنة شقيقته.

بدأت الواقعة في القضية التي تحمل رقم 19800 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، بتلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بورود بلاغ بتعدي سائق على طفلة.

تفاصيل الواقعة

كشفت التحريات، أن المجني عليها «س.خ.ق» 15 سنة، حضرت للإقامة مع خالها المتهم «م.ع.ا» سائق، رفقة أشقائها، وأنه أبلغ أشقاءها بأنها غير موجودة بالشقة، حتى يتسنى له الانفراد بها وقام بالاعتداء عليها.

كشف أشقاء المجني عليها الواقعة، وأن شقيقتهم موجودة بالشقة ولم تغادرها وأبلغوا الشرطة وتبين قيام المتهم بتعاطي المخدرات مستغلا صغر سنها وتم تحرير محضر بالواقعة وتم عرض المتهم على النيابة العامة التي قررت إحالة أوراقه إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها، ووحدت جلسة الانعقاد القادمة للنطق في الحكم بإعدامه.