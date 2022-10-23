طقس اليوم بمحافظات الوجه البحري: انخفاض في الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظات الوجه البحري، اليوم الأحد، ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهاراً، مع وجود فرصة لسقوط أمطار رعدية ومتوسطة على شمال الوجه البحري، خفيفة على جنوب الوجه البحري مع نشاط للرياح.

حالة الطقس اليوم الأحد

وتشهد محافظات الوجه البحري، اليوم الأحد، ظهور متقطع لأشعة الشمس، مع انخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة، على أن يكون لطيف نهارا، وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض مع الإحساس بالبرودة في الفترات المتأخرة من الليل.

توقعات بسقوط أمطار

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، تعرض جنوب الوجه البحري إلى غيوم جزئية، مع أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30%، على أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 60%، مصحوبة بغيوم جزئية على شمال الوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة في مدينة طنطا العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وشبين الكوم العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة، ودمنهور العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، والمنصورة العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة، والزقازيق العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة.