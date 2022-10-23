جهود مكثفة لشركة مياه الفيوم بكسح آثار الأمطار وتفعيل خطة الطوارئ

شهدت الدقائق الأولى من صباح اليوم الأحد تساقط أمطار رعدية غزيرة على عدة مناطق من محافظة الفيوم، حيث استمر سقوط الأمطار لأكثر من ساعة على بعض المراكز وصاحب سقوط الأمطار حدوث البرق والرعد، ومع سقوط الأمطار بغزارة على مناطق من محافظة الفيوم فقد تدخلت محافظة الفيوم سريعا بخطة كسح للمياه.

كسح مياه الأمطار من إبشواي

قامت الوحدة المحلية لمدينة إبشواي بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمتابعة أعمال كسح مياه الأمطار من أمام مجلس مدينة إبشواي، وكذلك من أمام الإدارة الزراعية، ومن المناطق المتأثرة بسقوط الأمطار بالمدينة حيث تجمعت مياه الأمطار، مكونة برك صغيرة.

جهود شركة المياه بإزالة آثار الأمطار

وقال المهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم لـ«الوطن» إن الشركة تقوم بكافة جهودها لكسح المياه من مناطق التجمع وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية وفرق التدخل بالمحافظة حيث تم تفعيل خطة الطوارئ للتدخل عند سقوط الأمطار .

توجيهات المحافظة بكسح المياه

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد وجه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بالتدخل الفوري لسحب تراكمات المياه فى حالة سقوط أمطار على المحافظة.