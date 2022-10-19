مصرع وإصابة 3 أشخاص خلال التنقيب عن الآثار في الفيوم

أصيب شخصان ولقي آخر مصرعه، في أثناء تنقيبهم عن الآثار بقرية الربع في مركز الشواشنة التابعة لمحافظة الفيوم، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

الإخطار الأمني

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا بوقوع حادث انهيار حفرة داخل منزل على 3 مواطنين يشتبه في تنقيبهم عن الآثار، ووجود حالة وفاة واحدة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وجود حفرة عميقة داخل منزل بمنطقة الربع في قرية النزلة بمركز الشواشنة.

الضحايا والمصابين

كما تبين وجود جثة لمواطن يدعى «محمد .ع .ع»، 37 سنة، ووجود مصابين بحالة اختناق هما «محمود .ح .ع» 48 سنة، و«محمد .ط .ص» 48 سنة، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.