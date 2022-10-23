تفاصيل مصرع مسن أسفل عجلات القطار بطهطا

لقي مسن من مركز طهطا بمحافظة سوهاج مصرعه أسفل عجلات قطار بمحطة سكك حديد طهطا حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية إخطارا يفيد ورود بلاغ لمركزشرطة طهطا من الأهالي باصطدام قطار بأحد الأشخاص ووفاته بناحية دائرة المركز.

تفاصيل الحادث

تبين أنه أثناء عبور المدعو «صابر ع م ا» سن 60 عاما مزارع ويقيم دائرة مركز طهطا شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بذات الناحية اصطدم به القطار رقم 91 المحسن «الأقصر – القاهرة» مما نتج عنه وفاته وقد تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي طهطا العام.

نفى الشبهة الجنائية وتوقيع الكشف الطبي

وعلى الفور إنتقلت وحدة بحث جنائى لموقع الحادث وبسؤال شقيق المتوفى المدعو محمد ع م ا» سن 45 عاما عامل ويقيم بذات الناحية أفاد بمضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «كسور متفرقة بالجسم أدت إلي صدمة عصبية شديدة نتيجة الاصطدام بجسم صلب» ولا توجد شبهة جنائية وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.