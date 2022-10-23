مطار مرسى علم يستقبل 20 رحلة طيران من 8 دول أوروبية اليوم

يستقبل مطار مرسي الدولي اليوم الأحد 20 رحلة طيران تقل حوالي 3 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية قادمة من مطارات 8 دول أوروبية وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وصول 20 رحلة طيران

أوضح مصدر ملاحي في مطار مرسي علم الدولي أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار كشف عن وصول 20 رحلة طيران قادمة من مطارات 8 دول أوروبية تقل آلاف السائحين من التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا وليتوانيا وسويسرا وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

انتعاشة سياحية

ومن جانبه أشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى أن فنادق مرسي علم تشهد انتعاشة سياحية حيث تستقبل اليوم 3 آلاف سائح أجنبي على متن 20 رحلة طيران وذلك ضمن 114 رحلة طيران من المقرر وصولهم الأسبوع الجاري.

أعلى معدل وصول

وأكد في تصريحات خاصة لـ «الوطن» اليوم أن الأسبوع الجاري يشهد أعلى معدل وصول رحلات طيران منذ فترة طويلة وذلك تزامنا مع بدء الموسم الشتوي، لافتا إلى تنوع الأسواق السياحية الوافدة إلى مرسى علم من جميع دول أوروبا.