استشهاد شاب فلسطيني عمره 16 عاما.. وقوات الاحتلال تعتقل والده وشقيقه

أعلن جيش الاحتلال أن ثلاثة مشتبه بهم حاولوا دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني مستخدمين سيارة، وأن جنودا موجودين في المنطقة أوقفوا السيارة لتفتيشها، لكنها فرت وصدمت جنديا من قوات الاحتلال، لافتا إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا النار في اتجاهها.

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن مستوطن متشدد أصيب بجروح بالغة في هجوم طعنا في القدس الشرقية المحتلة، وفق ما نقلت عن شرطة الاحتلال موضحة أنها أطلقت لاحقا النار على المشتبه بتنفيذه الهجوم، حيث طعنه شاب فلسطيني عمره 16 عاما من قرية عناتا بين القدس والضفة الغربية واستشهد لاحقًا على يد قوات أمن الاحتلال الذين أطلقوا عليه النار، في حي الشيخ جراح الفلسطيني، واحتجزت شرطة الاحتلال والده وشقيقه.

توترات كبيرة بين الفلسطينيين والاحتلال

جدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت توترات كبيرة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال وانتشرت حوادث طعن المستوطنين، وقابلتها تكثيف المداهمات والهجمات الدامية من قوات الاحتلال.

وبحسب «فرانس برس» فإن هذه المداهمات تسببت في استشهاد أكثر من 100 شهيد فلسطيني في أكبر حصيلة في الضفة الغربية منذ ما يقرب من سبع سنوات، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.