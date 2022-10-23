سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 23-10-2022 في مصر

حالة من الإقبال الشديد تشهدها شركات السياحة المصرية، من جانب المصريين المستعدين للسفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة العمرة، خاصة بعد الانخفاض الذي شهدته أسعار الرحلات حاليا، ما ترتّب عليه زيادة الإقبال اليومي من جانب المواطنين الراغبين فى السفر على البنوك المصرية والاجنبية داخل مصر، لمعرفة اسعار تغير العملة المصرية بالريال السعودي، خاصة الذين يستعدون للسفر بالفعل.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

وترصد السطور التالية أسعار العملات العربية والأجنبية، فضلا عن سعر الريال السعودي اليوم، في البنوك المحلية والأجنبية وفقا للمواقع الإلكترونية الرسمية لها، كما يلي.

- بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 5.21 جنيه للشراء و5.23 جنيه للبيع.

- وبلغ سعره cib نحو 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.

- وسجل الريال السعودي بالبنك المركزي المصري، نحو 5.21 جنيه للشراء و5.25 جنيه للبيع.

- ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.

- بلغ سعره اليوم ببنك الإسكندرية نحو 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.

- وصل سعره في بنك قناة السويس لنحو 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.

- بلغ سعره في مصرف أبو ظبي الإسلامي 5.23 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.

- سجلت العملة السعودية داخل المصرف المتحد 5.06 جنيه للشراء و5.25 جنيه للبيع.