الكويتية فاطمة الزلزلة.. مبادرة لإعادة التدوير تمنحها لقب «بطلة الأرض»

«أعيش في بلد يُعتبر من أغنى بلدان العالم، ومع ذلك ليس لدينا العديد من الحلول المستدامة في مجال إعادة التدوير»، هكذا علقت المهندسة الكويتية الشابة، فاطمة الزلزلة، بعد الإعلان عن فوزها بلقب «بطلة الأرض»، في المسابقة السنوية التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، ضمن 7 فائزين يمثلون مناطق مختلفة من العالم.

وقالت الفتاة الكويتية، صاحبة مبادرة «إيكو ستار»، وهي مجموعة غير ربحية تعمل على إعادة تدوير النفايات بعد جمعها من المنازل والمطاعم والمدارس، والتي فازت بجائزة برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 2020 عن منطقة غرب آسيا: «يجب أن نهتم جميعاً بالبيئة، لكننا ضللنا الطريق، نحن نحاول أن نوضح للناس المسار الصحيح مرة أخرى».

دعم «أبطال الأرض الشباب» بالتمويل والتدريب

وأعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أسماء الفائزين بمسابقة «أبطال الأرض الشباب»، وهم 7 شبان يمثلون 6 مناطق مختلفة من العالم، بحيث يتم تقديم التمويل والإرشاد لهم، لدعم مبادراتهم البيئية، حيث جرى اختيار شخص واحد من كل من أفريقيا، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية والكاريبي، وأمريكا الشمالية، وغرب آسيا؛ بينما تم اختيار شخصين من منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتتضمن جائزة «بطل الأرض للشباب» تمويلاً أولياً بقيمة 10 آلاف دولار، إضافة إلى دعوة لحضور اجتماع رفيع المستوى في الأمم المتحدة، وتقديم الفائزين إلى شخصيات مرموقة، في احتفال «جائزة أبطال الأرض»، والترويج لمبادراتهم ومشروعاتهم من خلال إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام المختلفة.

وتهدف مسابقة «أبطال الأرض الشباب» إلى الاحتفاء بالأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة، ممن يتمتعون بإمكانيات مميزة، تتيح إحداث تغيير إيجابي في مجال البيئة، وإلى مساندتهم، ومن المقرر أن يتلقى الفائزون تدريباً مكثفاً وإرشاداً مخصصاً لتحويل أفكارهم البيئية الكبيرة إلى حقيقة واقعة.

بذور النباتات والأشجار مقابل إعادة التدوير

ومنذ إطلاقها في أوائل عام 2019، أعادت مبادرة «إيكو ستار» تدوير أكثر من 5 أطنان من المواد البلاستيكية، و10 أطنان من الورق، و120 طناً من المعادن، وفق ما جاء على الموقع الرسمي للمبادرة الرائدة من نوعها في الكويت، كما أقامت «الزلزلة» شراكة مبتكرة مع أحد المشاتل الكبيرة، لتقديم بذور النباتات والشجيرات والأشجار لعملائها، مقابل إعادة التدوير.

وأعربت فاطمة الزلزلة، في تصريحات إعلامية، عن سعادتها بفوزها في مسابقة «أبطال الأرض الشباب»، التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة سنوياً، وقالت: «أتمنى أن يكون فوزي وسيلة لإيصال صوتي وصوت البيئة إلى المسؤولين والجهات المعنية».