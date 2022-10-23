في يومه الأول.. تعرف على رؤى الأحزاب المشاركة بالمؤتمر الاقتصادي

تلقى نحو 80 من الأحزاب وممثلي القوى السياسية المصرية، الدعوة من الحكومة للمشاركة في فعاليات «المؤتمر الاقتصادي»، الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي انطلق قبل قليل ويستمر لثلاثة أيام، لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

وشكّلت الأحزاب لجانًا وفرق عمل لوضع الرؤية حول المتطلبات والملفات المطروحة حول أبرز التحديات الاقتصادية العاجلة في الوقت الراهن، التي من المهم تناول خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي.

رؤية حزب المصريين الأحرار

اهتم حزب المصريين الأحرار في رؤيته بأهمية استغلال الموارد الطبيعية، والتي يرى الحزب أنها من أهم الملفات التي يجب التركيز عليها

وشدد الحزب في رؤيته على ضرورة الاهتمام بملف السياحة، فهي تعد صناعة واحدى المدخلات القوية جدًا في تقوية الاقتصاد المصري، مع ضرورة بحث كيفية تفعيل أو تحديث للقوانين لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

رؤية حزب التجمع

وضع حزب التجمع «كيفية التحول للاقتصاد الإنتاجي» هدفًا رئيسيًا من هذا المؤتمر، ويرى الحزب في رؤيته أنَّ الاقتصاد المصري اقتصاد ريعي، يعتمد على إيرادات السياحة، وقناة السويس، والبترول، وتحويلات المصريين، ونحن نريد أن نتحول إلى اقتصاد إنتاجي ثابت في وجه الأزمات.

وشدد حزب التجمع على ضرورة استهداف أن تضع الدولة رعاية أكبر على الصناعات التحويلية، ومنع تصدير المواد الخام، مع ضرورة فتح المجال للاستثمارات في القطاع الخاص، شرط أن يقدّم جديدًا للوطن.

رؤية حزب الجيل الديمقراطي

وضع حزب الجيل الديمقراطي، رؤية قائمة على إمكانية مصر لأنّها تكون منتجة لتوفير العملة الصعبة، من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الاستثمارية، بالإضافة إلى تذليل العقبات أمام القطاع الخاص ليقوم بدوره.

واهتم حزب الجيل في رؤيته حول المؤتمر الاقتصادي بضرورة إفساح المجال لرجال أعمال والمستثمرين للوقوف على المشكلات التي تعرقلهم في العملية الإنتاجية، وذلك حتى نخرج بروشتة اقتصادية مهمة ومفيدة للوطن والمواطن.

رؤية حزب المؤتمر

فيما ارتكزت رؤية حزب المؤتمر الاقتصادية على مشكلات الصناعة في مصر في ظل أزمات الحالية، وكذلك ارتفاع نسبة الواردات، والتي تعد من أهم التحديات التي تواجه نمو القطاع الصناعي ارتفاع أسعار الطاقة ، مما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج

وتضمن رؤية حزب المؤتمر مشكلة ندرة الأراضي الصناعية المجهزة تعد من أبرز المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي، فمصر لا تملك في محافظاتها الرئيسية أراضي صناعية مجهزة، فهناك فجوة كبيرة بين احتياجات المستثمرين وبين المعروض من الدولة.