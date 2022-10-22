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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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«حزب الجيل»: توطين الصناعة المحلية ضمن أولوياتنا بالمؤتمر الاقتصادي

كتب:

عمرو صالح
04:37 م | السبت 22 أكتوبر 2022
ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل

ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إن المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده بداية من غد الأحد، جاء ليبحث كل المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري، والعمل على إزالتها، عقب تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.

مطالب حزب الجيل من المؤتمر الاقتصادي

أضاف ناجي الشهابي في تصريحات لـ«الوطن»، أن حزب الجيل يطالب الحكومة بتقديم حصر شامل لكل السلع والمنتجات المستوردة، وبحث سبل توطين صناعتها داخل البلاد، والعمل على إزالة كل المشكلات والعقبات التي تعيق توطينها في أسرع وقت، بهدف تخفيف الضغط على العملة الدولارية التي يتطلبها المصرف المصري بشكل كبير، خلال الفترة الحالية.

وتابع رئيس حزب الجيل في حديثه عن مطالبه من المؤتمر الاقتصادي، قائلا: «نطالب بفحص كل المشكلات التي تقف في وجه الاستثمارات الأجنبية، التي نستطع من خلال توطينها جذب العملة الأجنبية تجاه المصرف المصري، والخروج من الأزمة بأقل الخسائر».

الشهابي يدعو لعقد مؤتمرات اقتصادية دورية

واختتم الشهابي حديثه، داعيا الجهات الاقتصادية بالدولة، بعقد مؤتمرات اقتصادية بصفة دورية خلال الفترة المقبلة، بهدف المواكبة في إزالة العقبات الاقتصادية بكل مرحلة، وعدم التأخر في إزالة أي مشكلة تقف في وجه عملية النهوض بالاقتصاد في أسرع وقت.

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