أعلنت كافة البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية تحديثاتها لـ سعر الدولار اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022 في مصر، الذي شهد استقرارًا في بنوك الحكومية المصرية كالأهلي وبنك مصر والإسكندرية.

ونوضح في التقرير التالي سعر الدولار اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022 في مصر، في بنك البركة وبنك كريدي أجريكول والبنك المركزي المصري وبنك قناة السويس وبنك مصر، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، كما يلي:

سعر الدولار اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022 في مصر

في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد، استقر سعر صرف الدولار الأمريكي عند 19.66 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، فيما سجل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري نحو 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.

ووصل سعر العملة الأمريكية في البنك المركزي المصري إلى 19.62 جنيه للشراء و19.72 جنيه للبيع، حسب آخر تحديث للموقع الإلكتروني للبنك، وفي بنك البركة سجل سعر الدولار 19.61 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك كريدي أجريكول 19.64 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع، كما سجل سعر العملة الأمريكية في EGBANK سعر 19.68 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع، فيما وصل سعر الدولار في بنك مصر 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.

سعر شراء الدولار اليوم

وعن سعر الشراء والبيع للعملة الأمريكية في بنك قناة السويس، وصل سعر الدولار للبيع اليوم الأحد، إلى 19.71 والشراء 19.63 جنيه، وداخل مصرف أبو ظبي الإسلامي يجرى شراء الدولار بسعر 19.68 جنيه و19.71 جنيه للبيع، ونحو 19.61 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع جاء سعر الدولار في بنك الكويت الوطني حسب آخر تحديث له.