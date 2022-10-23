بوتين يهنئ نظيره الصيني بالفوز بولاية ثالثة لرئاسة الحزب الشيوعي

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الصيني شي جين بينغ بمناسبة إعادة انتخابه على رأس الحزب الشيوعي الصيني، لولاية ثالثة اليوم الأحد.

وقال بوتين في بيان صادر عن الكرملين: «سأكون سعيدا بمواصلة حوارنا البناء مع الرئيس الصينى،فضلا عن العمل المشترك الذى يستهدف تعزيز علاقات الشراكة الدولية والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين» بحسب شبكة «سكاى نيوز».

بوتين يتمنى النجاح لنظيره الصيني

وتمنى الرئيس الروسى لنظيره الصينى نجاحات جديدة والصحة والازدهار

واليوم تم تجديد ولاية شي بينغ كأمين عام للحزب الشيوعي الصيني لخمس سنوات خلال عملية تصويت جرت في جلسة مغلقة،وتعهد الرئيس الصينى بالعمل بعزم ضد التحديات التى تواجه بلاده خلال الفترة المقبلة.