تأهيل 27 معملا بالجامعات المصرية للاعتماد الدولي بتكلفة 34 مليون جنيه

استعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام فاروق، مساعد الوزير للتحول الرقمي والقائم بأعمال المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، حول قيام الوحدة بتأهيل عدد من المعامل بالجامعات المصرية للاعتماد الدولي، بتكلفة إجمالية تصل إلى 34 مليون جنيه.

وأكد «فاروق» ضرورة اعتماد هذه المعامل، لخدمة العملية التعليمية والبحثية والمجتمعية، وتوفير مصدر دخل مُتميز ودائم للكلية والجامعة، فضلاً عن تحسين مستوى الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية.

تطوير 7 معامل بكلية الطب جامعة القاهرة

ودعمت وحدة تطوير المشروعات 7 معامل بكلية الطب جامعة القاهرة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 5 ملايين و320 ألف جنيه، وهي معامل: «زرع النخاع والبيولوجيا الجزيئية بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، ووحدة الميكروبيولوجيا بقسم الباثولوجيا، وحدة الميكروبيولوجي بمعمل مُستشفي أبو الريش للأطفال، ووحدة تشخيص الدرن بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، وباثولوجيا النخاع العظمي بمُستشفي الأطفال الجامعي التخصصي، وتوافق الأنسجة، والمعمل المرجعي لفحوصات خلايا الدم المناعية بمركز خدمات نقل الدم».

وقدّمت الوحدة التمويل المالي والدعم لـ14 معملاً بجامعة عين شمس، بتكلفة إجمالية تبلغ 9 ملايين و600 ألف جنيه، وهي معامل: «نوعية المياه بقسم الري والهيدروليكا، مركز مصر المُتميز لإدارة المُخلفات الصلبة بكلية الهندسة، وكذلك معامل الكيمياء الاكلينيكية والطوارئ بالمعامل المركزية، والطوارئ بمستشفى عين شمس التخصصين وأمراض الدم والتدفق الخلوي بالمعامل الرئيسية بمستشفيات جامعة عين شمس، والأحياء الدقيقة وتأهيله للاعتماد بالمعامل الرئيسية بمستشفيات جامعة عين شمس والبيولوجيا الجزيئية بوحدة الأستاذ الدكتور علي خليفة، الهرومونات ودلالات الأورام بوحدة الأستاذ الدكتور على خليفة، المناعة الإكلينيكية والجزيئية بمعامل الرئيسية بمستشفيات عين شمس بكلية الطب».

كما حصلت معامل كلية الزراعة على الدعم، وتشمل معمل الزراعة في المناطق القاحلة، معمل سلامة الغذاء بمركز الثروة الميكروبية، معمل تحليل متبقيات المُبيدات في الغذاء، كما حصلت معامل كلية العلوم على الدعم والتمويل، وهي معامل: الأطياف الذرية والتحليل العنصري بالمعمل المركزي، والقياسات الطيفية الديناميكية فائقة السرعة بقسم الكيمياء.

6.2 مليون جنيه لتطوير 6 معامل بجامعة الفيوم

وتمّ تمويل 6 معامل بجامعة الفيوم بتكلفة إجمالية تصل إلى 6 ملايين و200 ألف جنيه، وتشمل معامل كلية هندسة، ومعمل الإنشاءات وخواص ومقاومة المواد والخرسانة المسلحة، معمل هندسة الطرق والمرور، معمل ميكانيكا التربة والأساسات، وكذلك معامل كلية الزراعة، والمعمل المركزي لتحليل التربة والمياه، ومعمل تحليل ملوثات البيئة والغذاء، بالإضافة إلى معامل كلية العلوم، ومعمل الأغشية الرقيقة لتنقية وتحلية المياه.

وأضاف التقرير أنّه تم تقديم الدعم والتمويل المالي لـ4 معامل بجامعة بنها بتكلفة إجمالية تبلغ 4 ملايين و100 ألف جنيه، وتضم معامل كلية الطب بالجامعة، وهي «معمل الكشف المُبكر عن الأورام الباثولوجي - معمل وحدة البيولوجيا الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية - معمل وحدة التحاليل الطبية ذات التخصص الدقيق بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية – معمل السموم والمخدرات».

وأشار التقرير إلى تمويل وحدة تطوير المشروعات لمعمل الطاقة الشمسية بكلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعة السويس، بتكلفة تصل إلى مليون و200 ألف جنيه، ويعد هذا المعمل هو أول شراكة بين جامعة السويس ومشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي التابع لوحدة تطوير المشروعات بوزارة التعليم العالي؛ ويهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات السامة الناتجة عن توليد الكهرباء بالطرق التقليدية، من خلال دعم المشروعات المعتمدة على الطاقة الشمسية.

ولفت التقرير إلى تمويل الوحدة لـ9 معامل بجامعة مدينة السادات، بتكلفة إجمالية تصل إلى 5 ملايين و100 ألف جنيه، وهي معامل «بيوتكنولوجيا البيئة والغذاء- المُشخصات الجزيئية والعلاجيات والجينومات- مركز زراعة الأنسجة والهندسة الوراثية» بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، وكذلك معامل «تشخيص مرض السعار- المعمل المركزي للتشخيص الكيميائي وأبحاث الدم- مركز السادات لتحليل الأعلاف وخاماتها- معمل الرقابة الصحية على الأغذية» بكلية الطب البيطري، كما حصل معمل الجيولوجيا البيئية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية على الدعم والتمويل من وحدة تطوير المشروعات، فضلاً عن تمويل معمل تحليل الأدوية ومُستحضرات التجميل بكلية الصيدلة.

وأوضح التقرير تمويل الوحدة لمعملين بكلية العلوم جامعة دمياط بتكلفة تصل إلى مليونين و600 ألف جنيه هما «معمل التحاليل الدقيقة لبحوث المياه – معمل التحاليل الدقيقة لبحوث الهواء والتغيرات المُناخية».

وأشار الصاوي أحمد خبير الجودة والاستشاري بالوحدة إلى قيام فريق من خبراء المعامل بوحدة المشروعات برئاسة د. أسامة جلال القائم بأعمال مدير مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي، ود. فرحات مغنم، ود.محمود وفيق الاستشاريين بمشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي، بزيارة المعامل؛ لتأهيلها للاعتماد الدولي طبقًا لمحاور الخطة التنفيذية للدولة (2020-2030) بما يحقق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المختلفة.