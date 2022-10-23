مصرع شخص وإصابة 11 في انقلاب سيارة على الطريق الأوسطي

شهد الطريق الأوسطي في البدرشين، مصرع شخص وإصابة 11 آخرين إثر انقلاب سيارة عمال، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان حادث الطريق الأوسطي، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لإجراء الإسعافات اللازمة لهم، كما انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث، واتخذت الاجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الحادث

كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة في الجيزة، بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الأوسطي، وتبين من الفحص انقلاب سيارة عمال على الطريق، وأن حادث الطريق الأوسطي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 11 آخرين.

أسماء مصابي حادث الطريق الأوسطي

وعن المصابين في حادث الطريق الأوسطي، فهم: «رابح.م 42 سنة، أحمد.س 25 سنة، مصطفى.ج 21 سنة، رمضان.ي 33 سنة، علي.م 36 سنة، محمد.ف 45 سنة، عماد.ح 33 سنة، شعبان.أ 27 سنة، محمود.ع 52 سنة، أحمد.ع 43 سنة، عبدالله.أ 30 سنة».

التحفظ على السيارة

ورفعت آثار حادث الطريق الأوسطي، وتحفّظ رجال الشرطة على السيارة المتسببة في الحادث، ويستمع رجال الشرطة إلى أقوال المصابين، للوقوف على ملابسات الحادث، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.