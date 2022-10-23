ضبط 3 سيارات تسير عكس الاتجاه خلال جولة ميدانية لمحافظ القليوبية

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا لدفع الأعمال، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وإظهار المظهر الحضاري والطابع المميز للمدينة، وضبط المحافظ خلال الجولة 3 سيارات تسير عكس الاتجاه.

واستهل المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا بمدينة بنها، إذ تم الانتهاء من عمل الأرصفة الجانبية أمام مديرية الطرق والنقل وتغطيتها ببلاط الإنترلوك، إضافة إلي الإنتهاء من عمل أحواض الزرع داخل الجزيرة الوسطى استعداداً لزراعتها بالشجيرات الصغيرة ذات المظهر الجمالي.

تنفيذ أعمال تطوير شارع فريد ندا ببنها

وشدد «الهجان» على مقاولي الأعمال بدفع الأعمال للانتهاء من أعمال تطوير المرحلة بالكامل في المدة الزمنية المحددة، مع مراعاة جودة الأعمال لتفادي الأخطاء، علاوة علي إستعجال توريد أعمدة الإنارة وتركيبها والإنتهاء من تشغيلها بالتوازي مع بداية أعمال الرصف.

وتجدر الإشارة إلي أن أعمال تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا تشتمل علي تشغيل أنظمة الإنارة والكهرباء من خلال دفن الكابلات الهوائية وتحويلها إلى كابلات أرضية، وتركيب أعمدة إنارة حديثة، كما يشمل التطوير أعمال توسعة للحارتين، بالإضافة إلى عمل جراج للسيارات وأماكن لتنزه المواطنين، ورصف الطريق بالكامل وتنسيق الحدائق والجزر الوسطى، بالإضافة إلي تحديد مسارات المشاة لإعادة الوجه الحضارى والجمالى في الشارع بأكمله.

رفع الأشغالات بمحور الخصوص

ثم توجه «الهجان» إلى مدينة الخصوص وتفقد محور الخصوص ومتابعة أعمال رفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة العامة، مشدداً بمتابعة تحسين مستوى النظافه وعدم السماح بتواجد الفريزة علي الطريق وضبط أي سيارة تقوم بإلقاء القمامة أو مخلفات هدم علي الطريق، وأثناء المرور تم ضبط مقهى تقوم بتقديم الشيش المحظور تقديمها في المقاهي.

كما تم ضبط ثلاث سيارات نص نقل يسيران عكس الاتجاه بطريق محور الخصوص وطريق شركات البترول، منها سيارة يقوم بقيادتها طفل يبلغ عمره اثني عشر عاما، وعلى الفورأصدر المحافظ تعليماته باتخاذ الاجراءات القانونية والتحفظ علي السيارة وتحرير محضر بالواقعة، وتم سحب الرخص من السائقين الأخرين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.