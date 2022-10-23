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مدبولي: حققنا 13 ألف ميجاوات فائضا في قدرات شبكة الكهرباء

كتب:

محمد عزالدين
11:34 ص | الأحد 23 أكتوبر 2022
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الجزء الأكبر من الاستثمارات العامة توجه لتحسين البنية التحتية، ورفع مستوى الخدمات، لافتا إلى توجيه نصف الاستثمارات العامة لتحسين قطاعات البنية التحتية والنقل والصحة والتعليم.

وأضاف مدبولي في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، أن أكثر من 90% من الاستثمارات العامة نفذت من خلال شركات القطاع الخاص، لافتا إلى أنه جرى تنفيذ مشروعات قومية كبرى باستثمارات تجاوزت 70 تريليون جنيه.

وأشار إلى زيادة قدرات التوليد الكهربائية المتاحة بنسبة 110%، مؤكدا أن مصر حققت فائضا بـ 13 ألف ميجاوات في القدرات المتاحة لشبكة الكهرباء في 2022.

 

 

 

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