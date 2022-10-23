رئيس الوزراء: الدين الخارجي وصل لـ150% في التسعينات.. وانخفض حاليا لـ34.5%

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ حجم الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية الثمانينات وأوائل التسعينات وصل إلى 150%، موضحًا أنَّه في عام 1991 تمّ الاتفاق مع نادي باريس وعدد من الدول العربية الشقيقة لتخفيض حجم الدين الخارجي الكبير لمصر، وجرى التوافق على إسقاط 43 مليار دولار أمريكي.

مبادلة الديون بالاستثمارات مع الدول الأوروبية عام 1991

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّه لم يتمّ إسقاط هذا الدين في عام واحد ولكن تمّ وضع برنامج زمني وحتى الآن مازال ينفذ، وجزء منه مبادلة الديون بالاستثمارات مع الدول الأوروبية.

انخفاض الدين الخارجي لـ34.5%

وتابع رئيس الوزراء: «دعونا ننظر للرقم، كنا 150% دين خارجي من الناتج المحلي، ثم انخفض الرقم وحافظنا عليه قدر الإمكان كدولة، وآخر أرقام عندنا هي 34.5% طبقًا لآخر شهر في هذا الموضوع».