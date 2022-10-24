أسعار الخضروات اليوم الإثنين 24-10-2022 في الأسواق المصرية

أصدر سوق العبور صباح اليوم، سعر السلع الغذائية التي يطرحها للمستهلكين، ومنها أسعار الخضروات والفاكهة والأسماك، حيث شهد معظمها استقرارا في السوق المحلي.

وفيما يلي، نرصد أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المحلية وسوق العبور، كما يلي.

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

وجاءت أسعار الخصروات وفق المواقع الإلكترونية لعدد من سلاسل المحلات الجارية الكبرى، ليستقر الخيار عند سعر 11 جنيها، والبطاطا الحلوة بـ6 جنيهات، وباذنجان كبير بـ9 جنيهات، وجزر بسعر 11 جنيها، والبصل الأصفر بـ9 جنيهات، وفلفل رومي بسعر 14 جنيها، والطماطم البلدي بسعر يتراوح بين 9 و30 جنيها، بينما بطاطس التحمير بسعر 15 جنيها، والبصل الأحمر بـ6 جنيهات.

ووصل سعر المشروم 200 جرام لـ28 جنيها، وفلفل رومي أخضر 18 جنيها، وثوم 24 جنيها، وقرع عسل 12 جنيها للكيلو، وفلفل ألوان بسعر 27 جنيها، وبطاطس طبخ بسعر 15 جنيها، وكوسة 17 جنيها، وكابوتشا بـ13 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

ووفق موقع العبور يوجد تباين في سعر الخضروات اليوم في السوق المحلي، ليسجل الأصناف المختلفة لكل كيلو كما يلي.

بطاطس بين 7 و10 جنيهات، وبصل ذهبي أو أحمر 2.75 إلى 4.5 جنيه، وكوسة بين 4.5 إلي 6.5 جنيه، وجزر بين 2.5 إلى 5.5 جنيه، وفاصوليا بين 9 و11 جنيها، والملوخية من 2.5 إلى 3.5 جنيه، وخيار صوب بين 4.5 و 6 جنيها، وبامية بسعر 16 و20 جنيها، والسبانخ بين 9 و11 جنيها.

وقلقاس بين 4 و 6 جنيهات، وثوم بين 7 و11 جنيها، وبنجر بين 2 و4 جنيهات، وباذنجان بلدي بين 4.5 و6 جنيهات، ورومي بين 4 و5 جنيهات، وأبيض بين 4.5 و7 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي بين 5 و 6.5 جنيه، والصوب 5 و10 جنيهات، وفلفل حامي بلدي بين 3.5 و5 جنيهات، والصوب بين 4 و7 جنيهات، والألوان بين 8 و18 جنيها.