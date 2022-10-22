أسعار الخضروات اليوم السبت 22-10-2022 في الأسواق المصرية

تهتم ربات البيوت بتوفير الاحتياجات الأساسية من الخضروات في البيت المصري، فهي لا غنى عنها، كونها تحمي الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض وتساعد في تقوية مناعة الجسم وتمده بالمعادن التي يحتاجها.

وتقدم «الوطن» أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم السبت 22 أكتوبر الحالي، في سوق العبور والأسواق المصرية، وذلك كما يلي:

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

واختلفت أسعار الخضروات في الأسواق المصرية، وجاءت كما يلي وفق الجولة التي تقوم بها في الوطن بشكل يومي في الصباح كما يلي:

سجل سعر كيلو الجزر بين 5 و7 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات، كما سجل سعر كيلو البصل بين 5 و7 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 12 و15 جنيهًا.

أما كيلو الفلفل الألوان سجل بين 25 و27 جنيهًا، وسجل سعر كيلو البطاطس بين 7 و11 جنيهًا، كما سجلت سعر حبة الكرنب بين 20 جنيهًا و25 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 8 و9 جنيهات، وسعر حزمة الجرجير جنيه.

أسعار الخضروات في سوق العبور

سجل سعر كيلو البصل بين 2.75 جنيه و4.5 جنيه، َسجل البروكلي بين 5 و8 جنيهات للكيلو، كما جاء سعر كيلو الكوسة بين 4 و6.5 جنيه، تراوح سعر اللفت بين 1.5 و2.5 جنيه.

وسجل سعر الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5 جنيهات، كما تراوح الفلفل الحامي بين 3.5 و5.5 جنيه، وسجل الفلفل الألوان بين 12 و20 جنيهًا، كما سجلت الفاصوليا بين 5 و11 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر كيلو الطماطم بين 3 جنيهات و5 جنيهات، وسجلت البطاطس سعر يتراوح بين 7 و 9 جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و3.5 جنيه.