أسعار الخضروات اليوم الأحد 23-10-2022 في الأسواق المصرية

استقرت معظم أصناف الخضروات في السوق المحلي، وفق المؤشرات السعرية التي يعلن عنها الموقع الرسمي لسوق العبور أحد أكبر أسواق الجملة في مصر.

وفيما يلي، نرصد أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المحلية وسوق العبور، والتي جاء كالتالي:

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

ووفق المواقع الإلكترونية لعدد من سلاسل المحلات الجارية الكبري، جاءت أسعار الخصروات المختلفة كالآتي:

الطماطم البلدي بسعر يتراوح بين 9 و30 جنيها، بينما بطاطس التحمير بسعر 15 جنيها، بصل أحمر بـ6 جنيهات، الخيار بسعر 11 جنيها، بطاطا حلوة 6 جنيهات، باذنجان كبير 9 جنيهات، جزر بسعر 11 جنيها، البصل الأصفر 9 جنيهات، فلفل رومي بسعر 14 جنيها.

فلفل ألوان بسعر 27 جنيها، بطاطس طبخ بسعر 15 جنيها، كوسة 17 جنيها، كابوتشا بـ 13 جنيها، مشروم 200 جرام بسعر 28 جنيها، فلفل رومي أخضر 18 جنيها، ثوم 24 جنيها، قرع عسل 12 جنيها للكيلو.

أسعار الخضروات اليوم

وتباين سعر الخضروات اليوم في السوق المحلي، ليسجل الأصناف المختلفة لكل كيلو وفق موقع العبور كالآتي:

بطاطس ما بين 7 و10 جنيهات.

بصل ذهبي أو أحمر 2.75 إلى 4.5 جنيه.

كوسة ما بين 4.5 إلي 6.5 جنيه.

جزر ما بين 2.5 إلي 5.5 جنيه.

فاصوليا ما بين 9 و11 جنيها.

الملوخية من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

خيار صوب ما بين 4.5 و 6 جنيهات

بامية بسعر 16 و20 جنيها.

السبانخ ما بين 9 و11 جنيها.

قلقاس ما بين 4 و 6 جنيهات.

ثوم ما بين 7 و11 جنيها.

بنجر ما بي 2 و 4 جنيهات.

باذنجان بلدي ما بين 4.5 و6 جنيهات، رومي من 4 و5 جنيهات، أبيض ما بين 4.5 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي ما بين 5 و 6.5 جنيه، الصوب 5 و10 جنيهات، فلفل حامي بلدي ما بين 3.5 و5 جنيهات، الصوب ما بين 4 و7 جنيهات، الألوان ما بين 8 و18 جنيها.