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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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مدبولي: مصر عقدت 4 مؤتمرات اقتصادية على مدار الـ40 عاما الماضية  

كتب:

محمد عزالدين
10:31 ص | الأحد 23 أكتوبر 2022
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّه لا بد من معرفة واقع الاقتصاد المصري؛ لنستطيع التحرك نحو خارطة طريق للمستقبل، مؤكدًا أنّه لا بد أن نعرف أين كنا في الماضي، وإلى أين وصلنا الآن، لنبني حلولًا للمستقبل تكون مبنية على قاعدة معلومات.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ أفضل شيء لنعرف كيف كنا وأين نحن الآن، كان علينا إجراء تحليل واستقراء للاقتصاد المصري على مدار الـ40 سنة الماضية، فوجدنا أنّ المؤتمر الاقتصادي الحالي، هو المؤتمر الرابع على مدار الـ40 سنة الماضية.

وأشار إلى أنّه يجب استغلال مخرجات المؤتمرات الاقتصادية، لتحليل وتشريح وضع الاقتصاد المصري، وما توصلنا إليه بعد كل مؤتمرٍ؛ لتخرج بتوصيات من المؤتمر الاقتصادي؛ لتكون واقعية تكون قابلة للتنفيذ.

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