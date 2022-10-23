رئيس الوزراء: صادرات مصر البترولية قفزت 109% في 2021-2022

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنَّ صادرات مصر البترولية قفزت في سنة واحدة إلى 109%، وفي العام الماضي 2021-2022 حققنا صادرات قدرها 18 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر، وذلك في الصادرات البترولية وصناعات البتروكيماويات، مقارنة بـ8.6 مليار دولار في عام 2020-2021.

العاصمة الإدارية كانت عبارة عن «ماكيت» في 2015

وتطرق مدبولي في كلمته بالجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أنَّه «في عام 2015 كانت ماكيت، لكن هذا الوضع تغير كليًا في هذه الفترة، وشهدت إنجازات كبيرة، وفي المؤتمر الاقتصادي عام 2015، تمت مناقشة أفكار بخصوص إنشاء خطوط نقل ذكية وصديقة للبيئة، وكانت مجرد أطروحات، لكن جرى تنفيذها على الأرض مثل القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل والقطار الكهربائي السريع».

8 مليارات دولار.. خسائر مصر في القاهرة الكبرى سنويًا بسبب الازدحام المروري

وتابع أنَّ الدولة المصرية تدخلت للتعاون من أجل القضاء على ظاهرة العشوائيات والعشش ونقص إسكان محدودي الدخل، كما تدخلت الدولة المصرية في منظومة النقل، مستعرضا تقرير للبنك الدولي صدر في عام 2014، الذي جاء فيه أن خسائر مصر في القاهرة الكبرى سنويًا بسبب الازدحام المروري تقدر بـ8 مليارات دولار، وسط توقعات بأن تصل هذه الخسائر مع استمرار الظروف ذاتها إلى 18 مليارات دولار بحلول عام 2030.

وأكد مدبولي: «بالتالي كان من الضروري أن نتدخل، لأننا إذا جمعنا الخسائر بواقع 8 مليارات دولار في السنة، كنا سنتكبد إجمالي خسائر قدره 80 مليار دولار، هذا بفرض عدم حساب خسائر السنة الواحدة، مشيرًا إلى أنَّ وكالة جايكا في عام 2009 أعلنت أنَّ القاهرة ستتحول إلى جراج كبير عام 2020 إذا لم يكن هناك منظومة لإنشاء شبكة محاور وطرق تخدم القاهرة الكبرى».