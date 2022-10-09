التعليم تحدد ضوابط درجات التقييم من الصف السادس الابتدائي حتى الثاني الثانوي

حدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط درجات التقييم من الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، خلال العام الدراسي الجديد 2022 - 2023.

ضوابط درجات التقييم من الصف السادس الابتدائي حتى الثاني الثانوي

وطالبت وزارة التربية والتعليم، بتطبيق درجات التقييم على الطلاب من الصف السادس الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، خلال العام الدراسي الجديد 2023، وهي كالتالي:

1- توزيع الدرجات في صفوف النقل بواقع 80% في كل مادة مخصصة لاختبار نهاية الفصل الدراسي.

2- عقد 3 اختبارات في الفصل الدراسي الواحد خلال العام الدراسي الجديد.

3- تخصيص 10% لاختبار درجات الشهر.

4- تخصيص 5% للمواظبة والانضباط والحضور داخل المدرسة.

5- تخصيص 5% من درجات الطالب للسلوك الأخلاقي.

العام الدراسي الجديد يسير بشكل منتظم

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنَّ الدراسة تسير بصورة منتظمة دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير العملية التعليمية في المدارس بمختلف محافظات الجمهورية، خلال الأسبوع الثاني من بداية العام الدراسي الجديد، مؤكّدة أنَّ جميع المدارس معقمة تماما ضد فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية في المدارس.