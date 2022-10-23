رئيس الوزراء: أعددنا 10 قوانين لتحسين بيئة الاستثمار في مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ مصر أعدت 10 قوانين داعمة لتحسين بيئة الاستثمار صدر 6 منها، والـ4 الباقية انتهت ويناقشها البرلمان خلال الفترة المقبلة، موضحا أنّ تحسين بيئة الاستثمار من أصعب التحديات التي تواجه أي دولة.

انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي 2022 المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ تحسين بيئة الاستثمار لا ينحصر في المشروعات المنفذة على الأرض فقط، في في تحسين البيئة والثقافة التي تأصلت عند الدولة، مثل البيروقراطية، وتداخل الأجهزة، والمنظومة التشريعية، وكل الأشياء التي قد يعتقد البعض أنّها سهلة، لكنها من أصعب الأشياء التي تواجهها الدولة.

إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الاستثمار

وتابع رئيس الوزراء، أنّ صندوق النقد الدولي أوصى في العام 2015، بضرورة إجراء إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الاستثمارات، موضحا أنّ الـ10 قوانين التي أعدتها الدولة، تستهدف ميكنة وتسهيل الإجراءات، وخفض المدة الزمنية لها.