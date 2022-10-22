«حياة كريمة» بالشرقية: نستهدف الارتقاء بحياة المواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس

قال سعيد عباس، منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الشرقية، إننا نلمس التغيير ‏على أرض الواقع بمحافظة الشرقية بعد دخول مبادرة حياة كريمة، مشيرًا إلى أنه ‏جرى استقبال طلاب من محافظة السويس لكي يروا المشروعات الخاصة بالمبادرة ‏التي تم تنفيذها بالفعل.‏

تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأضاف «عباس»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «إكسترا اليوم» مع الإعلامي محمد ‏الرميحي عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنه يشعر بالفخر والإنجاز الذي أحدثته ‏مبادرة حياة كريمة على مدار السنوات القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن المبادرة ‏هدفها الارتقاء بالمواطن البسيط ويأتي ذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح ‏السيسي.‏

وتابع، أن مبادرة حياة كريمة تستهدف الفئات الأكثر استحقاقًا من المواطنين، ‏مضيفًا أن محافظة الشرقية كانت تعاني من نقص في كل الخدمات على مستوى ‏المراكز قبل المبادرة.‏

وأكمل منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الشرقية، أنه بعد دخول مبادرة حياة ‏كريمة محافظة الشرقية، أصبح هناك توافر في الخدمات التي يحتاجها المواطن بكل ‏مركز ووحدة محلية، من دون تكبد وبذل الجهود والأموال لتلقي تلك الخدمات.‏

تعاون مبادرات عديدة مع حياة كريمة

وأشار «عباس» إلى أننا استفدنا من مبادرات عديدة لـ«حياة كريمة» في محافظة ‏الشرقية، مثل مبادرة «وصل الخير» بنسختها الثالثة، التي انطلقت في شهر رمضان ‏بهدف خدمة أكثر من 65 ألف أسرة بالمحافظة، علاوة على مبادرة «أنت الحياة» ‏التي قدمت خدمات طبية وتثقيفية وتوعوية لأكثر من 9000 مواطن.‏