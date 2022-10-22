«حياة كريمة» بالشرقية: نستهدف الارتقاء بحياة المواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس
كتب:
يارا أشرف
10:06 م | السبت 22 أكتوبر 2022
حياة كريمة
قال سعيد عباس، منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الشرقية، إننا نلمس التغيير على أرض الواقع بمحافظة الشرقية بعد دخول مبادرة حياة كريمة، مشيرًا إلى أنه جرى استقبال طلاب من محافظة السويس لكي يروا المشروعات الخاصة بالمبادرة التي تم تنفيذها بالفعل.
تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي
وأضاف «عباس»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «إكسترا اليوم» مع الإعلامي محمد الرميحي عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنه يشعر بالفخر والإنجاز الذي أحدثته مبادرة حياة كريمة على مدار السنوات القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن المبادرة هدفها الارتقاء بالمواطن البسيط ويأتي ذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتابع، أن مبادرة حياة كريمة تستهدف الفئات الأكثر استحقاقًا من المواطنين، مضيفًا أن محافظة الشرقية كانت تعاني من نقص في كل الخدمات على مستوى المراكز قبل المبادرة.
وأكمل منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الشرقية، أنه بعد دخول مبادرة حياة كريمة محافظة الشرقية، أصبح هناك توافر في الخدمات التي يحتاجها المواطن بكل مركز ووحدة محلية، من دون تكبد وبذل الجهود والأموال لتلقي تلك الخدمات.
تعاون مبادرات عديدة مع حياة كريمة
وأشار «عباس» إلى أننا استفدنا من مبادرات عديدة لـ«حياة كريمة» في محافظة الشرقية، مثل مبادرة «وصل الخير» بنسختها الثالثة، التي انطلقت في شهر رمضان بهدف خدمة أكثر من 65 ألف أسرة بالمحافظة، علاوة على مبادرة «أنت الحياة» التي قدمت خدمات طبية وتثقيفية وتوعوية لأكثر من 9000 مواطن.