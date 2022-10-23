«المدير» يعطي خبرة 25 سنة عمل بشركات عالمية لحديثي التخرج: «ثق في نفسك وأفكارك»

خبرة تقارب الـ25 عاماً، اكتسبها محمود مصطفى الشهير بـ«المدير» من خلال عمله في عدة شركات عالمية، ومنذ 4 سنوات قرر أن يعطي خلاصة تجاربه للشباب وخاصة حديثي التخرج، ليستفيدوا منها في تنمية مهاراتهم وعرض أفكارهم وتسويقها، لخوض المنافسة بشكل احترافي، سواء فى تأسيس مشروعات خاصة بهم أو لتأهيلهم لسوق العمل، عن طريق بث فيديوهات توعوية قصيرة على المنصات الإلكترونية، حيث يرى أن دور محتوى «السوشيال ميديا» ليس ترفيهياً فحسب، بل يجب أن يكون له جانب توعوي لخدمة المجتمع وتحقيق المنفعة.

يتمتع حديثو التخرج بقدرات ومميزات هائلة؛ ولكن عدم القدرة على تسويق أفكارهم بشكل جيد يمنع تحقيق هدفهم، وهو ما دفع «المدير» لإنشاء هذه المحتوى، نظراً لأن فئة الشباب هي الأكبر في المجتمع والأكثر انتشارا على وسائل التواصل الاجتماعي، يقول: «إقناع الطرف الآخر بما تقوله يحتاج مهارة، والشباب في حاجة إلى من يقدم لهم خبراته العملية ولا سيما في بداية طريقهم العملي»، مضيفاً أنه لا بد من تخصيص جزء من مناهج الكليات عن كيفية تسويق الأفكار، بحيث لا تقتصر على الكورسات والدورات التدريبية.

اكتساب خبرات طريقة التعامل مع الناس وطرق التفكير والتسويق

اكتسب «محمود»، خريج التجارة الإنجليزية، من عمله بالشركات العالمية، خبرة في طريقة التعامل مع الناس وطرق التفكير والتسويق: «كنت محظوظ إني أتعلم الحاجات المهمة دي لأن من خلالها تقدر تشتغل وتكسب فلوس»، موضحاً أن الكثير من الشباب ليس لديهم الفرصة أو الوقت لتعلم هذه المهارات من خلال كورسات وتدريب: «بعلمهم بطريقة سهلة ومجانية»، موضحاً أن القدرة على تسويق الأفكار بشكل جيد يساهم في سرعة تنفيذها على أرض الواقع، وهذا يصب في مصلحة المؤسسات ويعزز الإنتاجية والعائد في سوق العمل.

يحاول «المدير» استغلال الأيام العالمية وتوظيفها في إنشاء محتوى مناسب مثل كيفية التخلص من الاكتئاب بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، موضحاً أن الناس تتحدث كثيراً عن نجاحها وحياتها الجميلة، ولا تتحدث عن إخفاقها ولحظات انكسارها، وهو ما يدفعه لاختيار بعض الأزمات للحديث عنها: «لما بتكلم عن الاكتئاب ناس كتير عندها مش مشاكل بتحس إنها مش لوحدها وفيه زيها كتير فمعاناتهم بتخف تدريجي»، لافتاً إلى أنها إحدى طرق التفكير ومحاولة التحسين من النفس لتكون أفضل في عملك، «طريقة التفكير الصح سبب لحل مشاكل كتير».

نصائح تساعد الشباب على تسويق أفكارهم

وقدم المدير عدة نصائح تساعد الشباب على تسويق أفكارهم، من بينها:

التركيز على الثقة في النفس والأداء: فمن المهم أن تعرف جيداً التحدث عن نفسك وتعرض مهاراتك ومميزاتك، وتشرح فكرتك جيداً إذا كنت مستثمرا أو رائد أعمال أو فري لانسر، حتى تتمكن من الحصول على فرصة في ظل المنافسة العالية.

الحرص على عرض ما يميزك عن غيرك والأفكار الخاصة بك: وهذا يتطلب أن تعرف جيداً مميزاتك الخاصة، والمهارات التي تعلمتها.

القدرة على التعبير عن ذاتك وأفكارك: قد يكون الشخص لديه العديد من المميزات والمهارات ولكن لا يستطيع التعبير عنها، «لازم اللي قدامك يفهم انت كويس ولا لا.. شاطر ولا مش شاطر».

تحديد وتوسيع دائرة العلاقات: فالعلاقات جزء من علاقات العمل وتساعدك على بيع أفكارك، فمن خلال طريقة تعاملك مع الناس يعرفون الكثير عنك وعن أفكارك.

عرض الأفكار بطريقة مهذبة: عن طريق التواصل بشكل أفضل التحدث بطريقة مباشرة ومنمقة ومنظمة، وعرض نماذج من أعمالك السابقة.

التحضير للمشروع بشكل جيد: بتوضيح المنتج والهدف منه ومكاسبه المادية والمجتمعية، والحرص على الإلمام بالقدر الكافي من المعلومات حول المشروع أو الفكرة التي تقدمها، ولا تستغرق في التفاصيل إلا إذا طلب منك ذلك.

أمور ينصح بتجنب فعلها أثناء عرض الافكار

أثناء عرض الأفكار والمشروعات وتقديم نفسك في عمل ما، ينصح «المدير» بتجنب عدة أمور من بينها:

بالتخلص من الخوف الزائد: لكونه يسبب مشاكل قد تدفع الشخص للدخول في دائرة اليأس والإحباط، وهذا أول عوامل الفشل.

المبالغة وعدم التحدث بدون مبرر، «لا تتحدث إلا إذا طُلب منك».

لا تجيب على سؤال بشكل غير دقيق إذا كنت لا تعرف إجابته، السكوت أفضل، أو حاول الاستفسار عن الموضوع بشكل أكبر قبل الإجابة عليه.

لا تجادل كثيراً وتقبل النقد وحاول أن تكون رحب الصدر، قادر على تجاوز العقبات.