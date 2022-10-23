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رئيس الوزراء: 4 مسارات لتهيئة بيئة الاستثمارات على رأسها نظام الملكية الفكرية

كتب:

محمد عزالدين
12:09 م | الأحد 23 أكتوبر 2022
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ هناك 4 مسارات لتهيئة بيئة الاستثمار من بينها الإطار التشريعي وتبسيط الإجراءات، ونظام الملكية الفكرية في مصر، مضيفًا أنَّ مصر أطلقت استراتيجية قومية متكاملة للملكية الفكرية هذا العام.

إنشاء وحدة في مجلس الوزراء للتعامل مع مشكلات المستثمرين

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ الدولة على مدار السنة الأخيرة نفذت خطوات كثيرة لتفعيل اللجنة الوزارية لفض المنازعات، وإنشاء وحدة في مجلس الوزراء للتعامل مع مشكلات المستثمرين، والتوسع في إنشاء مراكز خدمات المستثمرين وتدشين فرص استثمارية.

مصر من أعلى دول المنطقة في الوقت المستغرق للحصول على التراخيص

وأوضح أنَّ البنك الدولي أشار إلى أنَّ مصر من بين أعلى دول المنطقة في الوقت المستغرق للحصول على التراخيص، تحديدا في 173 يومًا، لافتًا إلى أنَّ مجلس الوزراء أخذ إجراءات وأصدر قرار بألا يتجاوز وقت الحصول على الرخصة 20 يومًا عمل، إلى جانب تفعيل الرخصة الذهبية وميكنة إجراءات الإقرارات الضريبية ومنظومة التقاضي عن بعد.

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