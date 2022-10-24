النيابة تعاين متحف كلية أثار سوهاج بعد سرقته والجامعة تواصل الحصر الدفتري

انتقلت لجنة من النيابة العامة بمحافظة سوهاج إلى مخزن العهد التعليمية بكلية الأثار بجامعة سوهاج للمعاينة، عقب التقدم ببلاغ إلى مديرية أمن سوهاج بوجود باب مخزن العهدة التعليمية مفتوح.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج لـ «الوطن»، أن لجنة من جامعة سوهاج تجري حصرًا للقطع الموجودة بمخزن العهد التعليمية، لمطابقتها بالحصر الدفتري، فضلا عن وجود لجنة من الجهات المختصة والجهات الأمنية لمراجعة القيمة الدفترية للقطع الموجودة بمخزن العهد، وتحديد القيمة الدفترية للقطع المفقودة، وسيتم إعلان ذلك عقب انتهاء اللجان والجهات الأمنية من الحصر.

اكتشاف الواقعة

وكان العمال بكلية الاثار بجامعة سوهاج فوجئوا بباب مخزن القطع التعليمية التابع لكلية الاثار مفتوح ليسارع العاملون بإبلاغ اللواء حاتم صادق مدير عام الأمن بجامعة سوهاج والذي توجه لموقع المخزن وأخطر الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، ليتم فورا التوجه لمخزن القطع التعليمية بكلية الأثار بالحرم الجامعي الجديد، للوقوف على حقيقة سرقة متحف كلية الاثار.

محتويات متحف كلية الأثار بسوهاج

جدير بالذكر أن مخزن كلية الأثار بجامعة سوهاج يضم قطع أثرية تعود للعصر الإسلامي القديم، وكان من المخطط نقلها لمقر جامعة سوهاج الجديد بمدينة سوهاج الجديدة منذ أكثر من عامين ولكن تم تأجيل الفكرة لوجود المقر الجديد بمحيط صحراوي.