ضبط شخص متهم بسرقة «شاشة تلفزيون» في القاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين و مقيم بدائرة القسم بإكتشافه سرقة شاشة تليفزيون من داخل مسكنه .

التقنيات الحديثة

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق ".

سرقة المساكن

وبتطوير مناقشته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "التسلق" وأقر بإرتكابه واقعة سرقة شاشة آخرى من داخل مسكن بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماه بالسرقة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.