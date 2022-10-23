وظائف وزارة التموين 2022.. استمرار التقديم على 26 وظيفة حتى 16 نوفمبر

يستمر وزارة التموين، استقبال طلبات المتقدمين لوظائف وزارة التموين 2022، وتحديدا على 26 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة، في عددٍ من مديريات التموين، حتى يوم 16 من شهر نوفمبر المقبل، إذ فتحت وزارة التموين باب التقدم على الوظائف منذ يوم 16 أكتوبر الجاري.

وظائف وزارة التموين 2022

وتشمل وظائف وزارة التموين 2022 الشاغرة وفقًا للمعلن، عبر موقع وزارة التموين الرسمي، على عددٍ من رؤساء الإدارات المركزية في ديوان عام والوزارة كالتالي:

- رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية.

- رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة.

- رئيس الإدارة المركزية لشؤون التموين والتعاونيات الاستهلاكية.

- مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم.

- مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

أما عن الوظائف القيادية الشاغرة في مديريات التموين في المحافظات والتي يستمر التقدم عليها أيضا حتى 16 نوفمبر المقبل، فهي كالتالي:

- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القاهرة.

- وكيل المديرية لشؤون التموين والتوزيع بمحافظة القاهرة.

- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية.

- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة.

- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية.

- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية.

- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية.

- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط.

- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحر الأحمر.

- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا.

- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء.

- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنيا.

- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بور سعيد.

- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسوان.

- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة مطروح.

- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ.

- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية.

- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد.

- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية.

- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية.

- وكيل المديرية لشؤون الرقابة والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط.

واشترطت وزارة التموين، أن يتم تقديم الطلبات على الوظائف المتاحة يدويا بعد استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة بالأمانة الفنية للجنة الدائمة بالوظائف القيادية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.