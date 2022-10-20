«التموين» تعلن عن 26 وظيفة شاغرة.. التقديم مستمر حتى 16 نوفمبر المقبل

فتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية باب التقدم على 26 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة، وفي عدد من مديريات التموين، إذ أكدت الوزارة أن التقدم على الوظائف الشاغرة مستمر حتى 16 من شهر نوفمبر المقبل.

وظائف وزارة التموين

وأكدت وزارة التموين، عبر موقعها الرسمي، أن طلبات التقدم بشغل الوظائف المتاحة تقدم باليد مع استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة بالأمانة الفنية للجنة الدائمة بالوظائف القيادية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.

وشملت وظائف وزارة التموين الشاغرة والمتاحة على الموقع الرسمي لوزارة التموين من هنــا، على عدد من رؤساء الإدارات المركزية في ديوان عام والوزارة كالتالي:

** رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية.

** رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة.

** رئيس الإدارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية.

** مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم.

** مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

الوظائف الشاغرة في مديريات التموين

فيما تأتي الوظائف الشاغرة على عدد من الوظائف القيادية في مديريات التموين في المحافظات، كالتالي:

**مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القاهرة.

** وكيل المديرية لشئون التموين والتوزيع بمحافظة القاهرة.

** مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية.

** مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة.

** مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية.

** مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية.

** مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية.

** مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط.

** مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحر الأحمر.

** مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا.

** مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء.

** مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنيا.

** مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بور سعيد.

** مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسوان.

** مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة مطروح.

** مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ.

** مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية.

** مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد.

** وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية.

** وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية.

** وكيل المديرية لشئون الرقابة والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط.