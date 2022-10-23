اعتقال رئيس شركة أوكرانية لإنتاج المحركات التوربينة بتهمة العمالة لروسيا

أعلن جهاز الأمن الأوكرانى، اليوم الأحد، عن احتجاز رئيس الشركة الصناعية العملاقة «موتور سيتش»، وموظف رفيع فيها، مع توجيه الاتهام لهما بالعمل لصالح روسيا.

وأوضح الأمن الأوكراني في بيان عبر حسابه على موقع «تليجرام»، أن «خدمة أمن الدولة احتجزت رئيس الشركة الصناعية العملاقة موتور سيش، ورئيس قسم النشاط الاقتصادي الخارجي فيها، والواقعة في مدينة زابوريجيا، للاشتباه في عملهما لصالح روسيا».

وأضاف أن احتجازهما يأتي في إطار الإجراءات الجنائية المتعلقة بقضية توريد الشركة منتجات عسكرية بطريقة غير قانونية إلى روسيا، لاستخدامها في أغراض عسكرية من جانب الطيران الهجومي الروسي، وفقا لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

شركة "موتور سيتش" تورد منتجات عسكرية إلى روسيا

وأشار الأمن الأوكراني إلى أن المحتجزين فتحا قنوات عابرة للحدود، لتزويد روسيا بكميات كبيرة من محركات الطائرات الأوكرانية، التي يستخدمها الجيش الروسي في العملية العسكرية بأوكرانيا، موضحا أن إدارة «موتور سيتش» تعاملت مع شركة «روستيخ» الحكومية الروسية، التي تنتج أسلحة للجيش الروسي.

وأضاف أن المتهمين تعاملا مع شركات من 3 دول في الشرق الأوسط وأوروبا وشرق آسيا، دون تسميتها، لافتا إلى أن الشركات الثلاث اشترت منتجات «موتور سيتش» باسمها، ثم أعادت توجيهها إلى روسيا، ما يمثل تحايلا على القيود التجارية المفروضة عليها.

المتهمان يواجهان اتهامات بالعمالة والتواطؤ

وذكر البيان أن المحتجزين يواجهان اتهامات تتعلق بمادتين من القانون الجنائي الأوكراني، هما العمالة والتواطؤ مع دولة أجنبية، وتصل العقوبة بموجبهما إلى السجن 15 سنة، فيما لم يوضح الأمن الأوكراني أي أسماء.

وتحدثت وسائل إعلام أوكرانية، أمس، عن اعتقال فياتشيسلاف بوغوسلايف، رئيس شركة موتور سيتش، في مدينة زابوروجيا، ونقله إلى العاصمة كييف، موضحة أن الشركة تتولى تطوير وتصنيع وصيانة محركات التوربينات الغازية للطائرات والمروحيات، ووحدات التوربينات الغازية الصناعية، وتستخدم منتجاتها في الطائرات والمروحيات.