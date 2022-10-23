برلماني عن «تنسيقية شباب الأحزاب» يشدد على أهمية وثيقة ملكية الدولة

قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن وثيقة ملكية الدولة من الوثائق المهمة، موضحا «أهميتها تنبع من النص على دور واضح ومحدد للدولة في الاقتصاد، وهو دور مهم ومحوري، يتعلق بتعزيز مناخ الاستثمار، وخلق حوافز للاستثمار، وتعزيز التنافسية، وتخارج الدولة من قطاعات بعينها، أو الإبقاء على ملكية محدودة في بعض القطاعات».

وأضاف فريد، في تقرير عرض خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، المنعقد في العاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، «أود توجيه سؤالين إلى المؤتمر، الأول عن إجراءات وخطة الحكومة لحل أزمة تكدس الموانئ لفترة طويلة؟، والثاني عن الضمانات التي تعتزم إعلانها فيما يتعلق بمسألة الخصخصة، والتخارج من قطاعات بعينها، وعدم منافسة القطاع الخاص في بعض القطاعات».