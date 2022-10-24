حظك اليوم برج العذراء الاثنين 24-10-2022 عاطفيا ومهنيا

رفض الفوضى والاهتمام بالنظام أمر يعرف عن كافة مواليد برج العذراء الذي ينتمي له الكثير من المشاهير أبرزهم الفنانة ريهام حجاج ومطرب الرومانسية الفنان الكبير كاظم الساهر، المطرب اللبناني وائل كافوري، بالإضافة إلى الفنانة الشابة منة فضالي، مصطفى فهمي، وخالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور.

ويصف خبراء الفلك مواليد برج العذراء بأنهم من الشخصيات التي يعرف عنها الصراحة الشديدة التي قد تزعج البعض إذ أنها لا تخشى التحدث عما يدور في عقلها، فهي ترفض التجاوز أو فرض النفس على الآخرين، لذلك يفضل في كثير من الأحيان أن يبقي بمفرده، بدون الاجتماع مع الآخرين.

ونعرض في التقرير القادم حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبير الأبراج عبير فؤاد، لمحبو التغيرات الفلكية وحركة الكواكب والنجوم، من مواليد برج العذراء، التي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

حظك اليوم على المستوى العملي، ستجد القمر في منزلك الثاني وعليك أن تراجع خطواتك وحساباتك بدقة وواقعية إذا أردت أن تحقق نتائج إيجابية.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

على المستوى العائلي والشخصي، من المهم اليوم تجنب الحوارات الشائكة مع الأهل والأحباب تفاديا للصدام، هكذا اضافت خبيرة الفلك.