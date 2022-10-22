حظك اليوم برج الميزان السبت 22-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يمتلك مولود برج الميزان أفكار إبداعية متميزة تجعلها مختلفًا عن غيره كثيرا في مجالات عمل مختلفة، ولكنه يجد صعوبة دائما في دعم أفكاره وأحلامه التي لا حدود لها، وعلى مستوى العلاقات الشخصية فهو يُفضل أن يدخل في علاقة حب مع شريكه تستطيع أن تتفهمه دون أن يحكي، وهو يفضل الارتباط في سن صغيرة كونه لا يحب البقاء لوحده، كما يكون شريكاً مثالياً ورومانسياً ومحبوباً، وعلى المستوى العملي فهو ينجح ويظهر إبداعه في مجالات العمل البصريّة، مثل التصوير والتصميم.

وفي السطور الآتية، نقدم لكم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 22 أكتوبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الميزان

تنصحك الأفلاك بالعمل في صمت اليوم وعدم التحدث عن أخبارك أو الإعلان عن خططك، كما يجب عليك أن تتجنب الفخر بنفسك وبإنجازاتك أمام الآخرين، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني.

حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الميزان

يتواجد القمر بمنزلك الثاني عشر، وهو ما يلزم عليك أن تحرص على تناول الأشياء المقيدة لصحتك، وخذ قسطا من الراحة ولا تتكلم عن حياتك الشخصية، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.