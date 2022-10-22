حظك اليوم برج العقرب السبت 22-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج العقرب بإخلاصه الشديد لعمله، ويعرف عنهم التركيز العالي والصبر ومواصلة مشوارهم دون كلل أو ملل فعندما يضعون الهدف أمامهم لا يتوقفوا أو يصمتوا حتى يصلوا إليه، كما يعرف عنهم الشجاعة فهم لا يهابون أحدا ولا يخافون الوقوف أمام أي شخص ما داموا يدافعون عن الحق، ويعرف عنهم الإخلاص والولاء والأمانة والثقة.

وفي السطور الآتية، نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم السبت، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج العقرب

يوجد القمر في منزل الأصدقاء ويجعلك تعيش أوقاتا ولحظات مميزة معهم اليوم، وذلك وفق تصريحات عبير فؤاد.

حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج العقرب

تنجح اليوم في عرض أفكارك، وتستطيع التواصل جيدا مع من حولك، كما يعدك الفلك وتواجد القمر بمنزلك بعقد لقاءات ناجحة، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المعني.