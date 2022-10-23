حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 23-10-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد، توقعاتها لكافة المواليد، محذرة من الإفصاح عن الأسرار والحياة الشخصية والالتزام بالكتمان في محيط العمل، كما أن هناك أبراج يوجد فيها تنافر بين الكواكب اليوم الأحد، لهذا يجب التريث في التحركات.

واليوم الأحد، أصدرت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، تفاصيل حظك اليوم لمواليد الأبراج المختلفة على الصعيدين المهني والعاطفي، وهو ما نعرضه في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل 23-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهتك، وقد يتسبب لك ذلك في ظهور مسألة قانونية أو أزمة مالية أو مهنية، وعليك أن تحمي حقوقك وابحث الأمور مع ذوي الخبرة.

حظك اليوم برج الحمل 23-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر وعطارد في مواجهة برجك.. اشرح مطالبك بهدوء إذا أردت أن تُلبّى رغباتك.

حظك اليوم برج الثور 23-10-2022 على الصعيد العاطفي

اعمل في صمت ولا تعلن خططك وأخبارك الشخصية وتجنب الزهو بنفسك واحترس من المكائد.

حظك اليوم برج الثور 23-10-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة.. وازن اليوم بين طاقاتك البدنية وواجباتك المهنية.

حظك اليوم برج الجوزاء 23-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يولد بداخلك كنزا من المشاعر، وتستطيع أن تعبر عن مشاعرك بسلاسة.

حظك اليوم برج الجوزاء 23-10-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الفلك يمدك اليوم بحماس كبير وتشعر بتجدد الحياة، فقط ادرس جيدا قراراتك ولا تغامر.

حظك اليوم برج السرطان 23-10-2022 على الصعيد المهني

القمر وعطارد معاكسان ما يجعلك قلقا.. وعليك أن تعتني بعملك، وتجنب المغامرة وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 23-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وقد تسيطر عليك ذكريات أليمة، كن إيجابيا وقاوم.

حظك اليوم برج الأسد 23-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يدعمك.. قوتك اليوم في تفردك وتساعدك يقظتك الذهنية.

حظك اليوم برج الأسد 23-10-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر يمنحك اليوم لباقة تساعدك على توطيد علاقاتك وتضع القواعد للتعامل على أسس سليمة.

حظك اليوم برج العذراء 23-10-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال ويدفعك اليوم لبحث بعض الأمور.. كن مستعدا للعمل بخشونة ودقة وتحكّم في نفقاتك.

حظك اليوم برج العذراء 23-10-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تقوم بواجبك تجاه الطرف الآخر إذا أردت أن تحصل على التقدير.

حظك اليوم برج الميزان 23-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك فرصة كبيرة لتفرض إرادتك وقد تحقق مكاسب.

حظك اليوم برج الميزان 23-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر وعطارد ببرجك.. تستطيع اليوم أن تؤثر في الجنس الآخر وأن تتعامل بلباقة.

حظك اليوم برج العقرب 23-10-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم احترس ولا تنخدع بالكلمات المعسولة والوعود الكاذبة ولا تتحدث عن أخبارك أو عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج العقرب 23-10-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة وقد تميل للتوتر وعليك أن تحافظ على اتزانك النفسي ونظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج القوس 23-10-2022 على الصعيد المهني

اليوم مناسب لاتخاذ قرارات حاسمة وتتحرك الأمور في اتجاه مصالحك.

حظك اليوم برج القوس 23-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الأصدقاء وقد يحيطك الأحباب والأصدقاء بالاهتمام فلا ترفض مشاركتهم لك.

حظك اليوم برج الجدي 23-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تعمل بدقة، وفي نفس الوقت كن مرنا بدون تساهل في حقوقك وتجنّب المغامرة.

حظك اليوم برج الجدي 23-10-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالتحكّم في إظهار غضبك كي تسلم من الخلافات ومن أذى البعض.

حظك اليوم برج الدلو 23-10-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم برج الجدي مناسب لقضاء أوقات عذبة مع الأحباب والأصدقاء وتتواصل معهم بنعومة.

حظك اليوم برج الدلو 23-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يُشعرك بالقوة وتبدي استعدادا للاجتهاد وللعطاء بسخاء.. وقد يحمل لك اليوم مفاجأة سارة.

حظك اليوم برج الحوت 23-10-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال.. راجع قراراتك المهنية والشرائية وادرسها ولا تتعجل الأمور.

حظك اليوم برج الحوت 23-10-2022 على الصعيد العاطفي

لديك حضور أخاذ وتؤثر في الجنس الآخر، فقط ادرس جيدا أقوالك وابحث جيدا ما يرد إليك من أخبار واحسب خطواتك.