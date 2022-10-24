حظك اليوم برج الميزان الاثنين 24-10-2022 عاطفيا ومهنيا

الاتزان في كافة الأمور الحياتية والعاطفية أمر يتصف به مواليد برج الميزان فلن تجد شخصية هذا المولود تميل للتطرف كما أنه يكره الظلم للغاية وعلى رأس نجوم برج الميزان كل من محمد منير وعمرو دياب وبهاء سلطان والفنانتين روبي وبشرى، وعلى المستوى العالمي، الفنان ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين.

ويصف خبراء الفلك مولود برج الميزان بأنه شخص يفضل المنزل والمكوث وسط العائلة، إذ أنه يوازن بين حياته العملية والشخصية، فهو يريد دائمًا أن يتواجد مع أفراد أسرته، ولكن هذا لا يتعارض مع طموحه وقدراته العالية المتطورة.

ونعرض في التقرير المقبل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمتابعة التغيرات الفلكية وحركة الكواكب والنجوم، من مواليد برج الميزان، التي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

حظك اليوم على المستوى العملي، أن القمر في برجك يمنحك الثقة ويجعلك جاهزا لاتخاذ قرارات صائبة.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

وعلى المستوى العائلي والشخصي، ستجد القمر وعطارد ببرجك.. تكسب الإعجاب ببساطة، وتميل اليوم نحو الاهتمام بمظهرك، وفق «فؤاد».